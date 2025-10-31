Divulgação Cheil Brasil assume conta da MG Motor e reforça presença no país

A MG Motor, tradicional marca britânica de automóveis com mais de um século de história, definiu sua nova parceira de comunicação no Brasil: a Cheil Brasil, agência global conhecida por sua atuação estratégica em marketing e tecnologia. A parceria marca uma nova fase da montadora no país, com foco em fortalecimento de marca, expansão digital e consolidação de sua imagem entre o público brasileiro.

Com a chegada ao Brasil de novos players do setor automotivo, o desafio da MG Motor é combinar heritage e inovação. Caberá à Cheil conduzir toda a estratégia publicitária local, alinhada à comunicação global da marca, que inclui campanhas institucionais, varejo, lançamentos e pós-venda. O escopo também abrange criação de conteúdo para redes sociais e canais digitais, com o objetivo de reforçar a presença da montadora nos ambientes nos quais o consumidor se informa e decide.

“A chegada ao Brasil de uma marca forte, com mais de 100 anos de história e responsável pelo desenvolvimento de tantos ícones atemporais, como a MG Motor, exige um trabalho muito estratégico de Marketing. Contarmos com um parceiro como a Cheil tem sido muito importante para esse momento da empresa no País”, comenta Flavio Guzmán, Head de Marketing, Produto, Marca & PR da MG Motor Brasil.

Para a agência, o novo cliente representa tanto uma conquista quanto uma vitrine. A Cheil, que atua no Brasil há 10 anos e tem entre seus pilares o uso de dados e tecnologia criativa, reforça com a nova conta seu posicionamento como parceira de marketing de olhar 360º sobre a marca.





“O mercado de montadoras tem se diversificado muito no Brasil. Ser escolhida para trabalhar a conta da MG Motor, que traz em sua marca um posicionamento jovem, inovador e tecnológico, é bastante desafiador e reforça tanto a maturidade como o reconhecimento da Cheil entre players globais que chegam ao mercado brasileiro. Esse movimento consolida nossa atuação como parceira estratégica de marketing com olhar completo sobre a marca. Já estamos trabalhando em estratégias criativas para alcançar um alto impacto com o público, apresentando a MG Motor e seus veículos aos brasileiros”, afirma Tatiana Pacheco, COO da Cheil Brasil.

A escolha reflete um movimento mais amplo de integração entre comunicação, branding e experiência, tendência que tem moldado a publicidade automotiva globalmente. No Brasil, a aposta é clara: unir dados, storytelling e propósito para criar conexões genuínas com o consumidor — um passo decisivo para marcas que buscam mais do que vender carros, mas construir relevância cultural.