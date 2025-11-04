Carolina Horaguti assume marketing da The Magnum Ice Cream
Carolina Horaguti assume marketing da The Magnum Ice Cream

 A The Magnum Ice Cream Company anunciou Carolina Mega Horaguti como nova Head de Marketing no Brasil. Com quase 20 anos de experiência no mercado latino-americano, a executiva construiu sua carreira em grandes empresas de bens de consumo, como a BRF, na qual liderou marcas como Sadia e Perdigão, e a Kimberly-Clark, responsável por Huggies, Kleenex e Plenitud.

Antes de assumir o novo cargo, Horaguti atuou no Mercado Livre, com foco em Retail Media e comércio digital – consequentemente, ampliou sua bagagem em estratégias de marca e performance.


Na nova função, sua missão será liderar o posicionamento das marcas da empresa no país, reforçar o portfólio e conectar as marcas à cultura e ao consumidor brasileiro.

O anúncio evidencia o momento estratégico da companhia no Brasil, que visa avançar em comunicação, marca e presença no mercado nacional.

