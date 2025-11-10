Foto: Divulgacao PepsiCo tem uma nova identidade corporativa global

Há marcas que mudam de logotipo e há marcas que mudam de pele. A PepsiCo acaba de fazer as duas coisas. Depois de 24 anos, o grupo apresenta uma nova identidade corporativa global, mais enxuta, simbólica e, sobretudo, coerente com o momento em que vive — o de uma empresa que quer ser lembrada não pelo refrigerante, mas pelo ecossistema que construiu em torno da alimentação e do prazer.

O novo conceito — acompanhado do tagline “Foods. Drinks. Smiles.” — traduz uma virada estratégica: recolocar a PepsiCo como companhia de alimentos e bebidas diversificada, com foco em inovação e sustentabilidade.

A nova marca adota tons mais terrosos, tipografia minúscula e uma estrutura circular que simboliza os três pilares do negócio: alimentos, bebida e sustentabilidade. No centro, a letra “p” reaparece como elo entre tradição e futuro – uma referência à trajetória da companhia.

Entre os destaques deste reposicionamento está o “sorriso” que aparece como eixo gráfico e conceito: símbolo simples e universal, que alinha com a missão da PepsiCo de gerar “mais sorrisos a cada gole e mordida”.

Além do refrigerante

Mais do que estética, a mudança é um reposicionamento narrativo. Pesquisas internas mostraram que, apesar do grupo contar com 500 marcas, apenas 21% dos consumidores conseguiam citar algo além da Pepsi.

A nova identidade amplia essa percepção e consolida uma imagem de companhia global conectada às transformações culturais e ambientais. Em tempos de purpose washing e promessas vazias, a PepsiCo tenta transformar propósito em linguagem visual, de modo a reduzir a distância entre o discurso corporativo e o cotidiano de quem consome suas marcas.





E como todo grande rebranding, existem vários desafios, afinal a identidade não se constrói com um novo logo, mas com coerência. Consequentemente, será necessário avaliar se essa mudança será percebida pelo consumidor final ou se permanecerá como um parceiro de bastidor para a marca-mãe.

Vale ressaltar que a PepsiCo dá um passo estratégico importante ao reconhecer que sua identidade visual precisava acompanhar a transformação de seu negócio e expectativas do mercado. Depois de quase um quarto de século, a marca não está apenas mais colorida. Ela fala a língua do tempo em que vive.