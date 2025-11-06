Foto: Divulgacao A Shell implantou uma loja temática com ambientação de Fórmula 1, na Avenida Interlagos

O retorno da Grande Prêmio de São Paulo ao calendário da Fórmula 1 aviva mais do que o espetáculo da velocidade: reacende uma vitrine robusta para marcas nacionais e globais. Em 2025, empresas como Shell, Americanas e Gerdau figuram além do horizonte das pistas e estendem sua presença para o varejo, para a sustentabilidade e para o lifestyle em um posicionamento estratégico.

A Shell, por exemplo, implantou uma loja temática com ambientação de Fórmula 1, na Avenida Interlagos. Com elementos visuais e sonoros, a iniciativa propõe uma experiência imersiva para aproximar o consumidor da marca além do combustível. A loja funcionará até o dia 30 de novembro.

Divulgação A Americanas, junto com a KitKat, criou um espaço no Shopping Interlagos com carro de F1 em tamanho real

A Americanas, junto com a KitKat, criou um espaço no Shopping Interlagos com carro de F1 em tamanho real, pista adesivada e ativação de varejo. O objetivo é convergir entretenimento com conversão de compra.

Do lado da sustentabilidade, a Gerdau renovou, pela terceira temporada consecutiva, como fornecedora de aço 100% reciclável para o evento. O material será empregado na instalação do autódromo – desde estruturas para transmissão audiovisual ao mastro de bandeiras. E, desta forma, reforça sua narrativa de economia circular associada ao automobilismo de ponta.

Novo nome

Além disso, o Grande Prêmio de São Paulo que ocorre entre os dias 7 e 9 de novembro, no Autódromo de Interlagos, ganhou novo nome: Fórmula 1 MSC Grande Prêmio de São Paulo. Isto porque em janeiro de 2025, a MSC Cruzeiros, uma das maiores empresas do setor, firmou acordo de naming rights com o evento automobilístico.

Movimento que reforça a presença da marca no esporte, enquanto a Fórmula 1 expande sua base de patrocinadores globais e reforça a composição entre turismo, luxo e esporte-negócio.









Cenário

Para o marketing, o cenário não poderia ser mais propício. O Autódromo de Interlagos, opera como palco físico e simbólico de convergência entre mídia, público e marcas — num momento em que experiências, ativação e narrativas dominam a arena comercial. E o timing ajuda: com ingressos esgotados e cobertura global, a exposição favorece quem quer transformar visibilidade em relevância de marca.

O GP de São Paulo segue como test-bed premium para marcas que desejam acelerar no ambiente esportivo e digital. A corrida acontece na pista, mas a vitória das marcas começa bem antes — na narrativa que constroem, no território que ocupam e na experiência que entregam.