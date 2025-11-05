Divulgação Fernando David retorna do grupo Lance! após 18 anos

O Grupo Lance! anunciou Fernando David como novo head de audiovisual, em um movimento que reforça a estratégia de expansão da marca em vídeo e conteúdo multiplataforma. O profissional retorna à empresa 18 anos após iniciar ali sua trajetória no jornalismo esportivo.

Com experiência em veículos e produtoras de comunicação e esporte, Fernando David assume o cargo em um momento decisivo para o Lance!, que deixou de ser apenas um jornal impresso e se transformou em um hub de conteúdo digital e entretenimento esportivo.

Formado pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), o profissional chega para unir performance, criatividade e inovação. Entre seus principais desafios estão consolidar a linguagem audiovisual da marca, ampliar a presença do grupo nas plataformas digitais e criar narrativas que traduzam a emoção do esporte em formatos atuais e interativos.

O profissional anunciou a novidade em suas redes sociais. Com quase duas décadas de experiência na área, Fernando David construiu uma carreira sólida em dois grandes veículos de comunicação do país, TV Globo e TV Band.





Investimento

A chegada do novo head representa o investimento do Lance! em inovação e em conteúdo multiplataforma, com foco em uma audiência que consome, comenta e compartilha esportes em tempo real.

A nova fase simboliza não apenas o retorno de um profissional à sua antiga casa, mas também a evolução do jornalismo esportivo, que passa a enxergar o vídeo como ferramenta central na conexão entre marca, história e torcedor.