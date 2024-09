Redação GPS José Luiz Datena após dar cadeirada em Pablo Marçal durante debate: “Perdi a cabeça”

Na manhã desta segunda-feira (16), José Luiz Datena (PSDB) divulgou uma nota em que reconhece ter cometido um erro ao agredir com uma cadeira o adversário Pablo Marçal (PRTB) durante o debate da TV Cultura, mas defendeu a ação, afirmando que repetiria o gesto se fosse necessário.

Datena afirma que cometeu a agressão porque Marçal "precisava ser contido com atos" devido a acusações que considera “absolutamente falsas” de assédio sexual. Segundo o apresentador, a agressão foi uma resposta a um histórico de provocações e ataques verbais que ele alega ter sofrido do adversário.

"Errei, mas de forma alguma me arrependo", publicou Datena. Ele afirma que preferia que o episódio não tivesse ocorrido, mas que repetiria o gesto nessa mesma situação porque ele foi uma "resposta extrema a um histórico de agressões perpetradas a mim e a muitos outros por meu adversário".



O apresentador diz ainda que espera "ter lavado a alma de milhões de pessoas" com a agressão.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!

Datena diz na nota que a candidatura e Marçal é um risco "para a integridade das pessoas, para a nossa democracia e para a sobrevivência de milhões de cidadãos que dependem da atuação da Prefeitura de São Paulo para ter uma vida menos indigna".

Eu sou um cara de verdade e, com um gesto extremo, porém humano, expressei minha real indignação por ter, de forma reiterada, sido agredido verbal e moralmente por um adversário que, como todos têm podido constatar, afronta a todos com desrespeito e ultraje, ao arrepio da ética e da civilidade", diz trecho da nota de Datena sobre a agressão a Marçal.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.