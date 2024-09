Reprodução Boulos, Marçal, Nunes





Pesquisa do instituto Veritá divulgada nesta segunda-feira (16) mostra o candidato Pablo Marçal (PRTB) na liderança isolada da disputa pela prefeitura da cidade de São Paulo com 32,1% das intenções de voto. Guilherme Boulos (PSOL) vem em seguida, com 26%, contra o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) , com 18,1%.

A deputada Tabata Amaral (PSB) e o apresentador José Luiz Datena (PSDB) aparecem com 5,5% e 5,4% respectivamente.

Maior índice da campanha

Esta é a pesquisa que mostra Marçal com mais vantagem desde que ele entrou na disputa eleitoral. Em relação ao levantamento anterior do instituto, feito no dia 27 de agosto, ele cresceu 2,1 pontos percentuais.

Os números divergem de outras pesquisas como Datafolha e Paraná Pesquisas, que apontam a estagnação ou queda de Marçal e o crescimento do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

A pesquisa foi feita entre os dias 11 e 15 de setembro e ouviu 3.020 eleitores na capital paulista. A margem de erro é de 2 pontos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na justiça eleitoral da seguinte forma: SP-08881/2024.

Veja os números para as eleições em São Paulo de acordo com a mais recente pesquisa Veritá, em comparação com a anterior:

Pablo Marçal (PRTB): 32,1% (tinha 30,9%)

Guilherme Boulos (PSOL): 26% (tinha 21,6%)

Ricardo Nunes (MDB): 18,1% (tinha 14,2%)

Tabata Amaral (PSB): 5,5% (tinha 5,8%)

José Luiz Datena (PSDB): 5,4% (tinha 6,3%)

Marina Helena (Novo): 3% (tinha 3,6%)

Bebeto Haddad (DC): 0,9% (tinha 1,7%)

Altino Prazeres (PSTU): 0,2% (tinha 0,3%)

João Pimenta (PCO): 0,2% (tinha 0,1%)

Ricardo Senese (UP): 0,1% (tinha 0,4%)

Não sabe / não respondeu: 3,6% (antes, 9,7%)

Branco / nulo: 5% (antes, 5,4%).

