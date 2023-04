Ricardo Stuckert/PR Lula cogita acabar com o GSI: "Armaram para o país"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está cogitando seriamente acabar com o GSI (Gabinete de Segurança Institucional) após o vazamento das imagens do ex-ministro Gonçalves Dias dentro do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, momentos depois da invasão golpista .

A coluna conversou com várias fontes que estiveram presentes com Lula em reuniões na última quarta-feira (19) e confirmou a informação. "O presidente se sentiu traído e entendeu que foi vítima de uma armação", revelou uma delas.

A conclusão no Planalto é de que alguém de dentro do GSI vazou o vídeo para a CNN Brasil a fim de desestabilizar o governo e induzir que a atual gestão foi responsável pelo ataque. "O argumento é uma falácia, mas está nítido que houve vazamento e edição no vídeo", contou um ministro.

O vazamento é a confirmação da notícia exclusiva dada pela coluna de que o grupo de Jair Bolsonaro (PL) possui infiltrados no Planalto e no Alvorada. Agora, o governo começou um discreto caça às bruxas com a demissão de mais de 200 membros do GSI.

"O presidente está estudando acabar com o Gabinete e manter a inteligência da Polícia Federal em seu lugar. As conversas com o Dino estão adiantadas", revelou outra fonte se referindo ao ministro da Justiça Flávio Dino (PSB).

Internamente, a avaliação de Lula é que Gonçalves Dias não traiu o governo e não é o responsável pelo vazamento. O que pesou em sua demissão não foi a presença no 8 de janeiro, mas ter escondido as imagens do presidente. Agora, o petista exigiu que o GSI entregue a ele e a Flávio Dino o vídeo completo do dia 8 sem edição.

O próximo passo ainda não está claro, mas o presidente deve definir se reformula completamente ou se acaba com o GSI nos próximos dias.