Reprodução/Instagram O ex-presidente Bolsonaro com os filhos Flávio, Carlos, Eduardo e Jair Renan

Jair Bolsonaro (PL) não quer nem ouvir falar de que os filhos estarão fora do cenário político. O ex-presidente deseja a todo custo impor que os quatro homens estejam envolvidos nas eleições municipais e, se for pelo gosto do pai, se candidatando a cargos. Embora ainda não tenha havido uma decisão sobre o tema, 01, 02, 03 e 04 já sabem que terão de obedecer o que o patriarca quiser.

Uma fonte próxima ao bolsonarismo revelou à coluna que Bolsonaro vem desenhando um plano ousado para ter os quatro filhos com cargos públicos ao mesmo tempo. Para Flávio (PL), o caminho já está mais pavimentado porque tanto pai quanto filho concordam com um mesmo rumo: a prefeitura do Rio de Janeiro. O ex-presidente entende que o único com força política para derrotar Eduardo Paes (PSD) é seu herdeiro e atual senador.

As pesquisas mais recentes divulgadas mostram que Paes lidera com folga, mesmo se Flávio for o adversário, mas o senador do PL é o mais competitivo neste momento. Ainda que Carlos (Republicanos) tenha mostrado vontade de se lançar a prefeito, isso não deve acontecer por conta da rejeição e também por não ser levado a sério no cenário majoritário.

Por falar em Carlos, os planos de Bolsonaro são simples para o 02. Ele vai se candidatar novamente para a Câmara do Rio de Janeiro e a intenção do ex-presidente é que o filho se torne o vereador mais votado da história do município. Carlos não ficou satisfeito, mas caminha para concordar, principalmente por ter a promessa de que será candidato a deputado federal em 2026 ou até senador, caso o irmão mais velho vença para prefeito.

Já Eduardo (PL) vive uma incógnita. Tanto o partido quanto o pai querem que o deputado federal se lance como candidato a prefeito de São Paulo. O problema é que o parlamentar não quer de jeito nenhum e não demonstra interesse em mudar de ideia, deixando claro que quer continuar no Congresso e busca outros objetivos. Mas Bolsonaro não quer ver o bolsonarismo nas mãos de Ricardo Salles (PL) e por isso insiste em ter o herdeiro como candidato natural.

A dobradinha entre irmãos deve acontecer envolvendo o 04. Isso porque Jair Renan deverá se lançar candidato a vereador por São Paulo. A intenção de Bolsonaro é fazer com que o caçula entre os homens seja o mais votado da cidade paulistana, embora saiba que haverá resistências.

Mas o político entende a importância dos seus quatro filhos estarem com cargos públicos. Isso porque ele entende que o Poder Judiciário irá tentar pegar toda a família e, com eles eleitos, isso seria dificultado em alguns níveis, mesmo que vereadores não tenham imunidade nacional, há um certo respeito. Nos bastidores o clima é de que a vontade do pai irá prevalecer a todo custo.