O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acionou sua tropa de choque para acalmar a classe política e colocar panos quentes nas denuncias contra a ministra do Turismo, Daniela Carneiro (União Brasil), conhecida como Daniela do Waguinho. Ele já avisou aliados que não pretende demitir a ministra, a menos que apareçam denúncias contundentes contra ela.

À coluna, um membro do núcleo duro do governo confirmou que houve a orientação. Segundo a fonte, Lula acionou Rui Costa para apagar o incêndio e garantir que Daniela seguirá no cargo. Mesmo com o forte ruído ocorrido em Brasília nas últimas horas após uma série de denúncias que vincularam o nome dela e do marido a milicianos do Rio de Janeiro .

Oficialmente o PT diz que não há nada que desabone a ministra, mas nos bastidores o partido ficou preocupado com a relação íntima de Daniela e do próprio Waguinho com figuras proeminentes da milícia carioca .

Mas Lula acalmou o União Brasil, garantindo a permanência dela no cargo. Os motivos reais são muitos. Em primeiro lugar, o fato de que o presidente não demite ninguém com base em denúncias sem provas. Para ele, Daniela ter apoiado um miliciano na política não representa proximidade real com o crime ou mesmo apoio ao crime organizado.

Além disso, Lula tem dito a aliados que Daniela é importante estrategicamente para o PT. Ela e o marido são nomes fortes na Baixada Fluminense, local em que o partido vai historicamente mal nas urnas, e quer virar o jogo, já pensando em 2026.

Por último, Lula ficou muito empolgado com as conversas que teve com Daniela e acredita que ela pode desenvolver um grande trabalho na pasta. Além disso, a ministra conta com apoios importantes, como o do prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), e do recém empossado diretor da Embratur, Marcelo Freixo (PT).

Um aliado de Lula disse a coluna que a expectativa é que o tema seja substituído por outro em breve. "O único receio é que hajam outras denuncias contra ela nos próximos dias", finaliza.

