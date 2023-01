Reprodução Redes Sociais Daniela Carneiro ao lado do miliciano Jura do Rio de Janeiro





O ex-PM Juracy Alves Prudêncio , o Jura, que fez campanha em 2018 ao lado da ministra do Turismo , Daniela Carneiro (União Brasil-RJ) , foi mencionado no relatório final da CPI das Milícias , da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.

O documento aponta que o miliciano liderou um grupo de extermínio que atuava em cinco bairros de Nova Iguaçu, na baixada fluminense: Comendador Soares, Jardim Nova Era, Jardim Pernambuco, Palhada e Rosa dos Ventos.

O relatório, apresentado pelo então deputado estadual Marcelo Freixo, indica que o "Bonde do Jura" explorava serviços de segurança dos moradores e de comerciantes, transporte alternativo, venda de gás e sinal de TV a cabo.





A Secretaria de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro informou que Juracy foi excluído da corporação em 2011.

Nomeado presidente da Embratur, Marcelo Freixo atuará em agência subordinada ao Ministério do Turismo de Daniela Carneiro. Ele afirmou ao Globo que “cabe a ela [Daniela] falar sobre isso” e enfatizou que sua relação com a ministra "é muito recente, mas muito boa e de muito diálogo”.

A assessoria do Ministério do Turismo afirmou, em nota, que “apoio político não significa que ela compactue com qualquer apoiador que porventura tenha cometido algum ato ilícito”.

