Alessandro Dantas/ PT no Senado Blogueiro bolsonarista Allan dos Santos em audiência no Senado, em 2021

Com a nova direção da Polícia Federal assumindo suas funções, uma das prioridades é a inserção de Allan dos Santos na lista vermelha da Interpol. O blogueiro deve entrar no roll de criminosos internacionais procurados nas próximas semanas.

Segundo fontes ouvidas pela coluna, a direção da PF fará, já a partir da próxima semana, uma varredura para encontrar ordens judiciais que foram descumpridas durante o governo de Jair Bolsonaro. "Uma delas já se sabe é a questão do blogueiro Allan dos Santos", confirmou um influente delegado da PF.

Allan tem ordem de prisão decretada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) no inquérito das fake news. Mas o blogueiro já havia fugido para os EUA, onde vive desde então, e o governo Bolsonaro dificultou a inserção do nome dele na lista vermelha da Interpol, chegando a demitir a delegada que cuidava do caso.

Mesmo dos EUA, Santos seguiu atacando o STF e a democracia . Recentemente Alexandre de Moraes determinou o cancelamento do passaporte do blogueiro , o impedindo de fazer qualquer viagem internacional. Ele também está com as redes sociais bloqueadas e teve de fechar seu site, o Terça Livre, após ter as contas bloqueadas.

A coluna apurou que a expectativa dentro da PF é que o nome dele seja um dos primeiros a ser enviado à Interpol pela nova direção. Ainda assim, isso não significa que Allan será preso tão rapidamente, mas aumentará as chances de captura.

