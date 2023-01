Reprodução Redes Sociais Daniela Carneiro ao lado do miliciano Jura durante campanha eleitoral em 2018 - Reprodução

A deputada federal eleita Daniela Carneiro (União Brasil) , empossada nesta segunda-feira, 2 de janeiro, como ministra do Turismo do governo Lula, aparece em campanhas eleitorais anteriores ao lado de Juracy Alves Prudêncio, o Jura.

Na campanha eleitoral de 2018, a ministra aparece em fotos entregando santinhos ao lado de Jura, na Baixada Fluminense. Jura foi condenado a 22 anos por homicídio e está preso. O ex-sargento da PM seria o era chefe do 'Bonde do Jura' , milícia acusada de cometer homicídios na Baixada Fluminense.

Juracy Alves Prudêncio estava em regime semiaberto durante o período em que participou das campanhas na Baixada Fluminense. Ele conseguiu autorização da Justiça e ganhou um cargo na Diretoria do Departamento de Ordem Urbana na Prefeitura de Belford Roxo . Daniela é esposa de Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, ex-presidente da Câmara Municipal de Belford Roxo (RJ).

Reprodução Lula, Daniela Carneiro e Waguinho durante campanha eleitoral na Baixada Fluminense

Daniela foi a deputada federal mais votada no Rio (213 mil) votos. Ela e o marido coordenaram a campanha de Lula na Baixada Fluminense. A ministra afirmou ao jornal EXTRA que, "apoio político não significa que ela compactue com qualquer apoiador que porventura tenha cometido algum ato ilícito" .

O Jura

Juracy Alves Prudêncio foi condenado pelo homicídio de um adolescente que supostamente desagradava a milícia. A vítima, Paulo Ricardo Soares da Silva tinha 16 anos e foi executada a tiros dentro de um bar em Nova Iguaçu.

Em 2015, Jura foi expulso da Polícia Militar do Rio após ser acusado falsificar um registro de boletim de ocorrência. Ele afirmou que foi vítima de um roubo ao tentar justificar ter levado um tiro durante a invasão de uma favela - pela milícia, onde resultou na morte de outro traficante.

