Alessandro Dantas/ PT no Senado Allan dos Santos, blogueiro bolsonarista





O STF (Supremo Tribunal Federal) determinou, nesta segunda-feira (21), o bloqueio do passaporte de Allan dos Santos, blogueiro bolsonarista que está foragido nos Estados Unidos.

A ordem partiu do ministro Alexandre de Moraes . Foi ele também quem determinou a prisão preventiva do blogueiro em outubro de 2021, em decorrência de dois inquéritos que investigam suas condutas.

O Ministério das Relações exteriores confirmou o recebimento do ofício da Corte solicitando o cancelamento do passaporte .

"O Ministério das Relações Exteriores recebeu ofício do STF determinando o cancelamento do passaporte em questão. O MRE não comenta casos concretos de cooperação jurídica em andamento", informou o Itamaraty.





Ordem de prisão

O influenciador bolsonarista teve prisão decretada por Moraes em 21 de outubro do ano passado.

Como Allan dos Santos está morando nos Estados Unidos desde que entrou na mira dos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos, Moraes teria acionado o Ministério da Justiça para solicitar a extradição do blogueiro.

Alvo de bloqueios do Twitter e do Youtube após decisões do magistrado, o blogueiro vinha 'driblando' a decisão ao reproduzir conteúdo do Terça Livre no canal Artigo 220 do Youtube, que soma 52 mil inscritos. Em um dos programas, ele chegou a dizer que o "TL está ativo", se referindo ao canal bloqueado.

No último dia 14, Moraes cobrou informações do Ministério da Justiça a respeito do processo de extradição e deu cinco dias para que a pasta preste informações sobre o procedimento.

