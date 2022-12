Nelson Jr./SCO/STF - 02.12.2021 Ministro Alexandre de Moraes durante sessão plenária do STF

O ministro Alexandre de Moraes já respondeu mais de uma vez a pessoas próximas e políticos com quem ele se relaciona se o presidente Jair Bolsonaro (PL) será preso após deixar o governo em 2023. A resposta, no entanto, mais tem frustrado que trazido algum elemento concreto para o tema do momento nos corredores de Brasília.

"Eu não prendo ninguém. Eu autorizo prisões quando é feito o pedido dentro das condições legais", afirma Alexandre calmamente. O membro do STF (Supremo Tribunal Federal) se refere ao fato de que um juiz ou ministro da Corte só atua quando é provocado.

Na prática, Moraes não pode mandar prender Bolsonaro. O rito judicial diz que uma investigação da Polícia Federal precisa ter elementos que levem um delegado ou um Procurador da República a pedirem a prisão. Se o caso acontecer em algum dos processos que Alexandre relata, só assim é ele quem decide, como no caso do inquérito das fake news.

Sempre muito prudente nas palavras, o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) tem lembrado políticos que o procuram com essa pergunta de que há outros processos nas mãos de colegas. "Bolsonaro pode ter que responder por outros casos", comenta como quem não quer nada, mesmo sabendo que a resposta não satisfaz ninguém.

Certo político, conforme soube a coluna, chegou a dar uma indireta. O parlamentar brincou que Moraes pode encomendar que um delegado da PF peça a prisão de Bolsonaro por conta do inquérito das fake news. A resposta do ministro foi imediata. "Não sou o Moro. Eu julgo, não fico mancomunado com a PF".

Enquanto Alexandre não deixa clara a situação em que se encontra o presidente, nos corredores de Brasília seguem as apostas. Alguns políticos acham que o presidente será preso, como é a expectativa dele próprio. Já outros pensam que não. Fato é que o governante tentou se aproximar de Moraes, mandando recado, mas acabou ignorado . Muita gente viu isso como uma pista. Mas como bem diz o ministro: "Juiz não quer dizer nada, ele diz nos autos."

