Reprodução/Instagram Carla Zambelli foi a deputada federal mais votada do PL

"Ninguém aguenta mais essa Zambelli". Foi assim que Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, respondeu a uma mensagem de um aliado nesta semana. O cacique mostrou-se sem paciência para a deputada federal mais votada do partido em São Paulo após mais uma reclamação que ela fez. A parlamentar está cada vez mais isolada na sigla e a tendência é de que pode ser cassada já no início do próximo ciclo.

Um assessor da legenda conversou com a coluna e contou que Zambelli incomodou muito os diretores do PL nas últimas semanas. "Ela queria o mesmo tratamento que o presidente", contou. Isso porque, todas as imposições feitas por Jair Bolsonaro ao partido foram atendidas, seja antes, durante ou depois das eleições.

Este assessor confessou que a parlamentar exigiu que a legenda articulasse para que ela recuperasse suas redes sociais. Carla foi bloqueada em todas as redes do país após decisão do STF (Supremo Tribunal Federal), acusada de propagar fake news contra as eleições brasileiras. A parlamentar chegou a viajar para os EUA para denunciar o Supremo à OEA (Organização dos Estados Americanos) por violação dos direitos humanos por conta do episódio.

Fontes próximas da deputada confirmaram que ela não se sentiu acolhida pelo PL. "Ela foi a deputada federal mais votada do PL em SP, ajudou a legenda a conseguir mais cadeiras e depois foi abandonada", revelou um amigo. Para o núcleo de Zambelli, a parlamentar merecia um melhor tratamento porque, nas palavras deste grupo, "ela é o futuro do PL".

As cobranças, no entanto, fizeram efeito contrário e passou a incomodar boa parte dos líderes da legenda. Valdemar da Costa Neto evita atender ligações ou responder mensagens da deputada faz alguns dias. A gota d'água foi a briga que ela teve com o próprio Bolsonaro, o cobrando por uma posição em defesa de um suposto golpe de estado, avaliam pessoas próximas ao cacique.

A partir daí, toda a cúpula da sigla parou de dar atenção para a parlamentar e "soltou" a mão dela. Um membro do diretório nacional conversou com a coluna e afirmou que o problema de Zambelli é o ego. "Ela não tem noção do próprio tamanho e se acha maior do que é", afirmou. "A Zambelli exigiu tratamento igual ao de Bolsonaro e chegou a se comparar a ele", continuou. Uma das frases que a deputada teria dito e que irritou o diretório nacional do PL, teria sido "Eu ganhei a eleição, ele perdeu ", se referindo ao presidente.

A coluna conversou com cinco deputados do PL, de correntes distintas, e ouviu a mesma resposta. Neste momento, se houver uma votação pela cassação de Zambelli, dificilmente ela se salvaria. Dentro da própria legenda, existe uma intenção em se livrar do peso que ela se tornou e, se não consegue o apoio em massa do próprio partido, que dirá dos outros.

Neste momento, porém, não há risco porque o mandato está no fim. Porém, com o processo no STF avançando, qualquer movimentado considerado radical pela deputada federal, Alexandre de Moraes pode pedir seu afastamento à nova Câmara. "Se ele pedir, há votos para afastá-la", garante um parlamentar do grupo de Bolsonaro.

