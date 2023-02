Divulgação Bispo Abner Ferreira

“Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus.” Mateus 5.20. Devemos reconhecer desde logo que a correta religião não está na aparência exterior. Situemo-nos que a verdadeira religião possui como características essenciais amar a Deus e socorrer o próximo.

Que fique bem claro que o posicionamento dos fariseus em ensinar a Lei de Moisés estava correto. No entanto, cumpre ressaltar que o problema é que eles não praticavam o que pregavam. Eles atavam fardos pesados e os colocavam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estavam dispostos a levantar um só dedo para os mover.

A Bíblia nos faz ver que estes homens exigiam uma obediência que não estava no espírito das ordenanças bíblicas. Em outras palavras, foi isto que Jesus declarou sobre a conduta religiosa dos fariseus: “Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens; eles, porém, nem com o dedo querem movê-los.” (Mateus 23.4).

Tomemos como exemplo que Jesus, conhecendo o coração dos fariseus, afirmou que os publicanos e as meretrizes os precediam no Reino de Deus (Mateus 21.31). Assim, esta conduta bizarra por parte dos fariseus nos adverte que a verdadeira santidade não se consegue por meio do legalismo e do empenho pessoal, contudo, pela fé em Cristo Jesus (Gálatas 2.16) e através da Sua arrebatadora graça (Hebreus 4.16).

Para denunciar as suas práticas, Jesus se preocupa em apontar a hipocrisia dos fariseus porque eles estavam mais focados em atrair a atenção dos homens para si mesmos do que para Deus, ao buscarem a admiração e o reconhecimento dos homens.

Compreendemos, assim, que Jesus se preocupou em enfatizar que devemos buscar a justiça de Deus e não a dos homens (Mateus 6.33). Desse modo, nossa atenção deve estar voltada para o Reino e a justiça de Deus, posto que acarreta, como resultado, as coisas fundamentais para um viver tranquilo, tais como: comer, beber e vestir (Mateus 6.25).

Não podemos encerrar sem antes dizer que os textos dos Evangelhos nos fornecem uma melhor compreensão de que a nossa justiça deve exceder a dos escribas e dos fariseus e temos de viver uma vida de santidade, assim como o Pai Celeste é santo. Assim, entendemos que a justiça que excede a dos escribas e fariseus é somente a justiça que vem de Deus.

Bispo Abner Ferreira

ORAÇÃO DO DIA: Nossa oração de hoje é para que o Pai nos ajude a encontrar forças para que usemos com justiça a fim de defender o verdadeiro Evangelho de Cristo.

Fonte: Livro “Ser Relevante”, Autor: Bispo Abner Ferreira, Editora Betel.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.