thais Sambódromo do Anhembi será palco do segundo dia de desfiles das escolas de samba de São Paulo

Espectadores que foram ao Sambódromo do Anhembi curtir o desfile das escolas de samba tiveram dor de cabeça no começo da tarde deste sábado (18). Os portões do sambódromo estavam fechados e só foram liberados com duas horas de atrasos.

Segundo foliões, o horário de abertura dos portões programado no ingresso era às 18h. Porém, o Anhembi só foi aberto às pouco antes das 20h.

O atraso gerou revolta e gritaria nas filas do sambódromo. A Polícia Militar foi acionada e disse que a decisão sobre o horário de liberação dos foliões cabe apenas a Liga das Escolas de Samba de São Paulo (Liga-SP).

O mesmo problema aconteceu na sexta-feira (17), no primeiro dia dos desfiles do Grupo Especial. Os foliões só foram liberados para entrar no sambódromo após 1h30 de espera pelo lado de fora.

A Liga-SP ainda não se pronunciou sobre os atrasos de sexta e sábado. Assim que feito, essa reportagem será atualizada.





Desfiles das escolas de samba

Reprodução/Globo - 18.02.2023 Carro abre-alas da Gaviões da Fiel passou pelo Anhembi no primeiro dia dos desfiles de São Paulo

O Anhembi foi palco de um espetáculo na abertura do Carnaval 2023 das escolas de samba de São Paulo. A festa foi aberta na sexta-feira com o desfile de sete agremiações.

A Independente Tricolor, que retornou do grupo de Acesso, foi a primeira a dar show na avenida. Em seguida veio a Acadêmicos do Tatuapé, Barroca Zona Sul e Unidos de Vila Maria.

A Rosas de Ouro foi a quinta escola a entrar no Anhembi e foi destaque ao trazer a luta dos negros em busca de justiça como tema do carnaval deste ano. Na sequência foi a vez da Tom Maior, que tenta manter a boa campanha do último ano.

A última a entrar na avenida foi a Gaviões da Fiel, que trouxe a intolerância religiosa como enredo.

Neste sábado, outras sete escolas vão desfilar no Sambódromo do Anhembi. A noite começa com a Estrela do Terceiro Milênio entrando na avenida, com a Acadêmicos do Tucuruvi vindo na sequência.

Mancha Verde, que busca o bicampeonato, Império de Casa Verde e Mocidade Alegre agitam o começo da madrugada. Águia de Ouro e Dragões da Real encerram os desfiles do Carnaval paulista de 2023.