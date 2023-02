Foto: Isac Nóbrega/PR - 04/04/2022 Bolsonaro e Marcelo Queiroga





O ex-ministro da Saúde , Marcelo Queiroga , disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não se vacinou contra a Covid-19 . Na opinião dele, o registro da vacinação no sistema do SUS foi feito por um hacker.

“Bolsonaro jamais diria que não tomou vacina tendo tomado. Jamais faria isso. O Bolsonaro tomar vacina escondido, isso não existe. Na minha opinião, um hacker entrou lá e incluiu essa informação”, comentou em entrevistada dada neste sábado (18) para a CNN Brasil.

O ex-ministro revelou que foi identificado, em dezembro do ano passado, uma suposta violação no cartão de vacina de Bolsonaro. Por isso a CGU (Controladoria Geral da União) foi informada. O então ministro do órgão, Wagner Rosário, determinou abertura de investigação e a apuração começou no dia 30 do mesmo mês.

Ministro da CGU falou sobre o caso

O ministro da CGU, Vinicius Carvalho, disse na sexta (17) que existe registro de vacinação contra a Covid-19 no cartão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele também relatou que o órgão apura se o cartão foi adulterado para acrescentar o imunizante.

Em entrevista para a CNN Brasil, o ministro do governo Lula confirmou que há uma troca de ofícios entre o Ministério da Saúde e a CGU questionando se o ex-chefe do Executivo federal recebeu a vacina Janssen no dia 21 de julho de 2021, em São Paulo, período em que o país enfrentava uma grave crise sanitária.

“Esse registro existe. Pelo menos pelo que a gente sabe das informações. Se isso está em um ofício da CGU, a CGU não faz uma pergunta à toa. Se esse registro está em um ofício da CGU, eu não tenho como negar”, revelou para os jornalistas Raquel Landim e Felipe Moura Brasil.

Agora há uma investigação para saber se a informação foi adulterada. O ministro relatou que, por causa de uma denúncia realizada no ano passado, iniciou-se uma apuração sobre o caso no fim de dezembro.

“Se há anotações no cartão de vacina dele [Bolsonaro], do DataSUS, de que ele se vacinou e se houver uma inserção indevida de anotações sobre a vacina dele, seja no sentido de colocar informações de que ele se vacinou ou de retirar informações relativas à sua vacinação, nossa expectativa é que, com a apuração, a gente descubra se isso aconteceu”, relatou Vinicius.





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.