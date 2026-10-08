Reprodução/Ministério da Cultura e Turismo da Turquia fragmento de tábua pertencente ao Tratado de Paz de Kadesh

Um fragmento de 3.300 anos, encontrado durante escavações arqueológicas em Hattuşa, antiga capital do Império Hitita, na atual Turquia, foi reconhecido como parte de uma das cópias do Tratado de Paz de Kadesh, assinado entre o rei hitita Hattuşili III e o faraó egípcio Ramsés II.

A descoberta foi anunciada em 21 de setembro, pelo ministro da Cultura e Turismo da Turquia, Mehmet Nuri Ersoy, após cerca de um ano de pesquisa.

Encontramos o rastro de milhares de anos de paz no solo da Anatólia! Mehmet Nuri Ersoy, ministro da Cultura e Turismo da Turquia.





A peça foi localizada durante escavações na região de Büyükkale, onde ficava o palácio real hitita, no sítio arqueológico de Boğazköy/Hattuşa, no distrito de Boğazkale, na província de Çorum.

O fragmento, gravado com escrita cuneiforme em língua acádia, teve uma de suas faces preservada, enquanto outras partes estão quebradas ou ausentes.

O que o texto diz?



A descoberta do fragmento acrescenta uma nova parte às versões do tratado já encontradas. A nova peça tem linhas relacionadas aos artigos 12 a 20 do tratado, que estabeleciam regras para pessoas que deixavam um dos dois territórios e procuravam abrigo no outro.

Nas partes que ainda podem ser lidas, aparecem referências a pessoas que fugiam das terras do Egito e de Hatti, nome dado ao território dos hititas. O texto também decide que as casas dessas pessoas não deveriam ser destruídas.

Uma das passagens diz que, quando uma ou mais pessoas fugissem de Hatti para o Egito, elas deveriam ser entregues ao rei hitita. Ao mesmo tempo, o texto define que seus crimes não deveriam ser atribuídos a elas e proíbe punições físicas, além da destruição de suas casas, esposas e filhos.

O documento ainda traz regras parecidas para pessoas que fugissem do Egito e chegassem a outros territórios antes de serem encaminhadas às autoridades previstas no acordo.

Como o material possui trechos quebrados e ausentes, os pesquisadores continuam buscando outras peças que possam ajudar a completar o conteúdo.

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Acordo foi feito após conflito entre Egito e hititas

O Tratado de Paz de Kadesh surgiu após um grande confronto entre as forças de Ramsés II e do rei hitita Muwatalli II, que aconteceu em Kadesh, em aproximadamente 1274 a.C.

Segundo o Ministério da Cultura e Turismo da Turquia, Ramsés II saiu das regiões que havia conquistado, enquanto a cidade de Kadesh voltou ao controle hitita. Muwatalli morreu em seguida, e o tratado foi assinado pelo seu sucessor, Hattuşili III, em aproximadamente 1269 a.C.

O acordo criou uma relação de paz entre os territórios do Egito e de Hatti. O texto também previa que nenhum dos dois reis deveria atacar o território do outro com o objetivo de tomar parte de suas terras.

Além das regras de paz, o documento tinha o compromisso de ajuda militar caso um inimigo estrangeiro atacasse um dos dois territórios. Ainda havia regras sobre a sucessão dos governantes e o tratamento de pessoas que fugissem de um reino para outro.





Cópias foram espalhadas

O texto original do tratado, gravado em placas de prata, não foi preservado. Uma versão em língua egípcia foi registrada nas paredes de templos do Egito em hieróglifos.

Já pedaços de versões em acádio, escritos em placas de argila, foram encontrados em Hattuşa durante as primeiras escavações feitas no local, entre 1906 e 1912.

Partes descobertas antes estão atualmente em coleções do Museu Arqueológico de Istambul, do Museu das Civilizações da Anatólia, do Museu do Antigo Oriente Próximo de Berlim e do Museu Hermitage de São Petersburgo.

Uma cópia ampliada da placa cuneiforme encontrada em Hattuşa também está exposta em uma parede do edifício da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York.