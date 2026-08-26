Aurora boreal vista da Estação Espacial Internacional, enquanto a estação passava sobre o sudeste de Manitoba, no Canadá
Reprodução/Josh Cassada/NASA
Aurora boreal vista da Estação Espacial Internacional, enquanto a estação passava sobre o sudeste de Manitoba, no Canadá

Uma tempestade solar pode atingir a Terra entre quinta-feira (27) e sexta-feira (28), aumentando as chances de auroras no norte dos Estados Unidos e da Europa.

A previsão da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA) acontece depois de uma sequência de lançamentos de material do Sol no espaço nesta terça-feira (25).

As auroras são  luzes coloridas que aparecem no céu quando partículas vindas do Sol interagem com o campo magnético da Terra. Normalmente, o fenômeno é visto perto dos polos, mas tempestades solares mais fortes podem fazer as luzes serem vistas em regiões mais afastadas.

Aurora boreal em Bear Lake, Utah, em 10 de maio de 2024
Reprodução/NASA/Bill Dunford
Aurora boreal em Bear Lake, Utah, em 10 de maio de 2024


Ainda não é possível saber exatamente  onde as auroras vão aparecer ou qual será a intensidade das luzes. Isso depende de fatores como o momento em que as partículas chegarem à Terra e a direção do campo magnético que acompanha o material lançado pelo Sol.

Se a atividade magnética do planeta aumentar, as auroras poderão aparecer em áreas mais afastadas dos polos. Com isso,  partes do norte dos Estados Unidos e do norte da Europa podem ter condições para apreciar o fenômeno nos próximos dias.

Tempestades devem atingir a Terra

Na quinta-feira (27), a NOAA prevê uma tempestade geomagnética de nível G1, considerada fraca. Ela está ligada à chegada de uma corrente mais rápida de vento solar, que vem de uma região do Sol chamada buraco coronal.

Aurora boreal registrada da Estação Espacial Internacional em 25 de junho de 2017, sobre a região ao sul e leste da Austrália
Reprodução/Jack Fischer/Expedition 52/NASA
Aurora boreal registrada da Estação Espacial Internacional em 25 de junho de 2017, sobre a região ao sul e leste da Austrália


O buraco coronal é uma área em que o campo magnético do Sol possibilita que partículas escapem para o espaço com mais velocidade. Essas partículas formam o vento solar, uma corrente de material que viaja pelo Sistema Solar.

Já na sexta-feira (28), a previsão é de uma tempestade G2, considerada moderada. Nesse caso, a expectativa é pela chegada de ejeções de massa coronal, que são grandes nuvens de partículas e material lançadas pelo Sol.


Explosões no Sol deram início ao alerta

A região de manchas solares 4513 produziu uma explosão de classe M6.9, que atingiu o pico às 07h da terça-feira (25), no horário de Brasília.

As explosões solares são divididas em cinco classes: A, B, C, M e X. A cada mudança de classe, a intensidade aumenta dez vezes. A classe M é a segunda mais forte, atrás apenas da classe X.

A região 4513 também teve outras explosões nas 24 horas anteriores, incluindo cinco eventos também de classe M.

Uma das explosões provocou um bloqueio de rádio que prejudicou comunicações de alta frequência em partes da África, da Europa e do Ártico.

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