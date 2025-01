Divulgação/Nasa Astronauta registra aurora boreal do espaço

O astronauta da NASA Don Pettit divulgou neste domingo (5) um vídeo deslumbrante da aurora boreal capturada diretamente do espaço.



As imagens foram registradas enquanto Pettit orbitava acima da região leste do Canadá. (Veja abaixo).

"Para grandes exibições de auroras, é como se tivéssemos sido encolhidos a uma dimensão em miniatura e inseridos em um letreiro de néon", descreveu Pettit em uma publicação no Reddit, onde compartilhou o vídeo.





Flying over aurora; intensely green. pic.twitter.com/leUufKFnBB — Don Pettit (@astro_Pettit) January 6, 2025









Como ocorre a aurora boreal





As auroras boreais acontecem quando partículas carregadas de luz e energia, liberadas por uma erupção solar, são direcionadas para a Terra. Ao interagirem com a atmosfera, essas partículas produzem as icônicas luzes, predominantemente nas cores verde e vermelha.

As imagens, capturadas a partir da perspectiva única do espaço, oferecem um vislumbre fascinante de um dos fenômenos naturais mais espetaculares do planeta.