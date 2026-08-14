Divulgação / M. Kornmesser (ESA/Hubble) Divulgação / M. Kornmesser (ESA/Hubble)

Passada a observação do eclipse solar da última quarta-feira (12/08), dezenas de pessoas procuraram atendimento médico na Alemanha nos dias seguintes devido a dores nos olhos e distúrbios visuais. Clínicas em Berlim e no estado de Baden-Württemberg registraram aumento na demanda após o fenômeno, que foi acompanhado por muitas pessoas sem a proteção ocular adequada.

Na capital alemã, o Hospital Charité e o grupo hospitalar Vivantes informaram ter atendido, juntos, cerca de 20 pessoas que relataram alterações na visão.

Já a região de Baden-Württemberg esteve entre as áreas da Alemanha onde o eclipse foi observado com maior intensidade. Antes do evento, oftalmologistas haviam alertado para os riscos de observar o Sol sem proteção adequada.

Em Mannheim, a clínica oftalmológica do Hospital Universitário realizou aproximadamente 20 consultas nas horas seguintes ao fenômeno. Segundo Robert Patrick Finger, diretor da unidade, os pacientes apresentaram principalmente dores de cabeça, tontura e distúrbios visuais provocados pelo forte ofuscamento causado pela luz solar. Até agora, porém, os sintomas têm sido considerados leves. "Em todos esses casos, esperamos que desapareçam sem deixar sequelas", disse à agência dpa.

Também em Baden-Württemberg, 20 pessoas procuraram atendimento médico em Stuttgart por suspeita de lesões relacionadas ao eclipse. "Nenhum dos pacientes apresentou danos detectáveis", informou uma porta-voz do hospital universitário da cidade.

Em Freiburg, oito pacientes deram entrada na clínica universitária durante a noite com queixas de dor nos olhos. No dia seguinte, outros pacientes relataram ardência, dores de cabeça e manchas no campo de visão. Segundo um porta-voz da instituição, é provável que novos casos continuem chegando nos próximos dias, embora até o momento não tenha sido constatada qualquer piora objetiva da capacidade visual dos pacientes.

Também em Tübingen foram registrados casos de possíveis lesões na retina após a observação prolongada do Sol durante o eclipse parcial. O Hospital Universitário local informou que três pessoas procuraram atendimento com sintomas como visão embaçada, manchas escuras ou brilhantes e sensação de pressão nos olhos.

Casos podem aumentar nos próximos dias

A expectativa é que as queixas desapareçam após algumas horas. Ainda assim, nem todas as pessoas buscam atendimento imediatamente, o que pode fazer o número de casos aumentar nos próximos dias.

O Departamento Federal de Proteção Radiológica (BfS) advertiu que a exposição direta à luz solar pode causar danos permanentes à retina em poucos instantes. Contudo, especialistas ressaltam que lesões na retina nem sempre apresentam sinais de alerta imediatos.

Pacientes que olham diretamente para o Sol durante um eclipse sem proteção ou sem proteção adequada podem desenvolver pequenas cicatrizes por queimadura na retina. Essas marcas não desaparecem completamente e, em casos mais graves, podem provocar a perda permanente de uma pequena área do campo visual. Quando a pessoa percebe alterações na visão, o dano já pode ter ocorrido.

Em Berlim, a Charité também alertou que os sintomas podem surgir com atraso e que os serviços de emergência seguem preparados para receber novos casos nos próximos dias.

gq (dpa, OTS)