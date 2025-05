Reprodução Fenômeno foi registrado neste mês de maio, na província de Manitoba





Imagens hipnotizantes capturadas na última semana, mostram a aurora boreal iluminando no céu de Manitoba, no Canadá. As imagens foram divulgadas pela ABC News.

A aurora boreal é um fenômeno luminoso que ocorre na alta atmosfera da Terra, geralmente em regiões polares, especialmente em oito países: Estados Unidos (Alaska), Canadá, Finlândia, Groenlândia, Islândia, Noruega, Rússia e Suécia.

O fenômeno, que também é conhecido como "luzes do norte", é um espetáculo natural que ocorre quando partículas carregadas do vento solar interagem com o campo magnético da Terra, criando luzes coloridas no céu.

As partículas carregadas do vento solar, que são ondas de matéria e r adiação eletromagnética emitidas pelo Sol, são desviadas pelo campo magnético da Terra.

Quando essas partículas entram em contato com os gases da atmosfera terrestre, elas os excitam, liberando luz em diferentes cores, dependendo do tipo de gás envolvido.

Fenômeno no Canadá

A província de Manitoba, no Canadá, é um local conhecido por ser um bom lugar para observar a aurora boreal. Especialmente do município de Churchill, a aurora boreal pode ser vista a maior parte do ano.

Veja o vídeo feito neste mês de maio.





No entanto, janeiro, fevereiro e março são épocas ideais para a observação, devido às noites mais longas e ao clima frio

Além de Manitoba, as expedições em busca da aurora boreal no Canadá, dependendo do roteiro, passam por Alberta, Northwest Territories, Yukon e Newfoundland and Labrador.