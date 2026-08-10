Divulgação / M. Kornmesser (ESA/Hubble) Divulgação / M. Kornmesser (ESA/Hubble)

Diferentes partes da Europa se preparam para o eclipse solar total da próxima quarta-feira (12/08), um fenômeno raro que deverá oferecer aos seus espectadores um verdadeiro espetáculo astronômico.

Se há euforia do público para testemunhar o episódio, operadores do setor de energia se verão diante de um desafio técnico. É possível uma queda temporária na geração de eletricidade, e o setor já adota medidas para evitar interrupções do fornecimento a empresas e consumidores.

"Em condições de céu limpo, a produção fotovoltaica poderá diminuir em até 9,7 GW em toda a Europa, gerando uma mudança rápida, mas previsível, nos padrões de geração entre 19h15 e 21h30 (CEST)", afirmou a ENTSO-E, associação que representa os operadores das redes elétricas europeias.

Segundo a entidade, os operadores estão "prontos para garantir uma operação segura e estável do sistema elétrico durante todo o evento". A União Europeia (UE) contava com cerca de 406 GW de capacidade solar instalada ao final de 2025, segundo a SolarPower Europe.

A Espanha, onde a Lua cobrirá totalmente o Sol durante um eclipse total, deverá registrar a maior redução na geração de energia solar, ao lado da Alemanha, acrescentou a ENTSO-E. Foi criada uma força-tarefa para coordenar os preparativos, monitorar a situação e facilitar o compartilhamento de informações antes e depois do eclipse.

A energia solar responde atualmente por cerca de 13% da matriz elétrica europeia, levando o setor a cada vez mais administrar fenômenos meteorológicos e naturais que podem influenciar os padrões de geração em curtos períodos.

Euforia turística

O eclipse total será o primeiro visível na Europa continental desde 2006, com a Lua se posicionando entre a Terra e o Sol e provocando escuridão em pleno entardecer de verão no Hemisfério Norte. A duração máxima será de dois minutos e 18 segundos.

A chamada "faixa de totalidade", de onde é possível observar o fenômeno por completo, passará pelo extremo norte da Rússia, Groenlândia, Islândia, norte da Espanha e extremo nordeste de Portugal.

A sombra da Lua percorrerá cerca de 8.260 quilômetros em uma hora e meia. A maior duração ocorrerá ao largo da costa oeste da Islândia. Quando alcançar Portugal e a Espanha, a totalidade terá diminuído para cerca de um minuto.

Só na Espanha, que terá o primeiro eclipse solar total desde 1912, são esperados mais de 446 mil turistas. Segundo estimativas do Ministério da Economia a contribuição líquida deverá alcançar 347,6 milhões de euros para a economia do país.

As buscas por hospedagem nos locais com melhor visibilidade cresceram expressivamente para a noite de quarta para quinta-feira, mostraram dados da plataforma Booking. Os pontos mais cobiçados incluem Sória (522% de aumento na procura), León (356%), Palência (345%) e Burgos (325%).

Além da alta ocupação em hotéis e hospedagens rurais nestas áreas, os campings estão lotados para o verão. Como alternativa, cresce a procura por motorhomes.

Segundo a Associação Espanhola da Indústria e Comércio de Caravanismo (Aseicar), as reservas para as datas do eclipse vêm sendo registradas há meses. O setor se viu forçado a reforçar e ampliar as frotas de motorhomes e vans de camping para aluguel diante de uma avalanche de pedidos diários.

O governo espanhol prevê ainda um aumento de 7,9% na oferta de assentos aéreos em comparação com o mesmo período de 2025. As reservas aéreas para os dias anteriores ao eclipse cresceram mais de 90% em Santander, Astúrias e Bilbao em relação ao ano passado, segundo a Amadeus Travel Intelligence.

Já a empresa ferroviária Renfe anunciou que ofereceria mais de um milhão de assentos em 3 mil trens de longa distância entre 7 e 16 de agosto. Também reforçaria os serviços regionais e suburbanos, especialmente no norte da Espanha.

Dispara busca por óculos certificados

Em Portugal, a expectativa dos curiosos fez saltar a demanda por óculos certificados para observação, transformando sua compra em uma verdadeira caça ao tesouro.

O eclipse será visível em todo o país, o que impulsionou a procura nacional. O maior interesse se concentra no Norte, especialmente no Parque Natural de Montesinho, no distrito de Bragança, onde o Sol ficará oculto em 100%. No restante de Portugal continental, a cobertura variará entre 92% e 99%. Nos arquipélagos dos Açores e da Madeira, ficará próxima de 75%.

Óticas e farmácias próximas ao parque privilegiado chamaram de uma "loucura" a procura dos últimos dias, com milhares de unidades vendidas. Em Bragança, a Farmácia Confiança vendeu todo o estoque de 500 óculos e agora tenta obter novas remessas antes do eclipse.

Já outro estabelecimento distribuiu gratuitamente 1,1 mil unidades nos últimos dias, também já esgotadas. "Entendemos que temos uma função social e consideramos que o potencial lucro não justificava a venda. Por isso, decidimos oferecê-los aos nossos clientes mais fiéis", explicou o farmacêutico Humberto Santos, da Farmácia da Sé, ressaltando a importância da proteção ocular adequada para evitar lesões graves.

A prefeitura de Bragança disse ainda ter reservado milhares de óculos certificados, que serão distribuídos aos participantes das atividades organizadas para o eclipse.

A elevada procura também foi registrada em outras regiões do país. Em Lisboa, por exemplo, multiplicam-se as listas de espera. "Não esperávamos uma procura tão grande. Nem mesmo nossos fornecedores esperavam isso", afirmou Vânia Lobo, gerente de uma ótica de Areeiro, na capital portuguesa, que vendeu mais de 200 unidades e aguarda novos pedidos.

Caçadores de eclipses em ação

Centenas de milhões de pessoas em outras regiões também poderão observar eclipses parciais. O fenômeno será visível da Sibéria ao Alasca, passando pelo Canadá, norte dos Estados Unidos, grande parte da Europa e da África Ocidental.

Em Dublin, cerca de 94% do Sol ficará encoberto. Em Oslo, 83%. Montreal verá cobertura de 18%, Nova York de 9% e Norfolk, na Virgínia, de 2%. O uso de óculos especiais certificados é indispensável mesmo quando apenas uma pequena parte do Sol permanece visível.

A Agência Espacial Europeia (ESA) transmitirá o eclipse ao vivo a partir do Observatório Astrofísico de Javalambre, na Espanha, e organizará uma celebração pública. A Nasa e outras instituições também realizarão transmissões.

Além disso, o fenômeno coincidirá com o pico da chuva de meteoros Perseidas e com o alinhamento de seis planetas.

Mas um novo espetáculo, ainda maior, é esperado para o próximo verão do Hemisfério Norte. O eclipse previsto para agosto 2027 poderá durar até seis minutos e meio, tempo considerado excepcionalmente longo. A faixa de totalidade seguirá por Marrocos, Argélia, Líbia, Egito, Arábia Saudita, Iêmen e Somália.

ht (AFP, EFE, AP)