Martin Mejia Múmia pré-inca é encontrada no Peru





Trabalhadores que faziam obras para expansão da rede de gás natural em Lima, capital do Peru, encontraram uma múmia pré-inca com cerca de mil anos de antiguidade. O corpo foi descoberto a menos de meio metro da superfície, durante a escavação de uma vala no bairro de Carabayllo, na semana passada.

O achado surpreendeu os operários, que interromperam os trabalhos e acionaram especialistas. Segundo os arqueólogos responsáveis pela área, a múmia estava em posição fetal, envolta em um fardo funerário e ainda conservava parte dos cabelos.

“Encontramos restos mortais e evidências de que pode ter havido um enterro pré-hispânico” , disse o arqueólogo Arturo Aliaga, que acompanha o monitoramento arqueológico nas obras, em entrevista à imprensa local.

Jesús Bahamonde, diretor do plano de monitoramento arqueológico da região metropolitana de Lima, explicou que o corpo provavelmente pertenceu a um membro da cultura Chancay, uma sociedade de pescadores que viveu na costa central peruana entre os anos 1.000 e 1.470 d.C.

O caso chama atenção para a riqueza arqueológica da cidade. Mesmo com o avanço urbano, Lima ainda guarda dezenas de sítios enterrados. Hoje, com cerca de 10 milhões de habitantes, a capital peruana abriga mais de 400 sítios arqueológicos espalhados pela zona urbana. A cidade está situada em um vale irrigado por três rios que descem dos Andes, região ocupada por civilizações humanas milhares de anos antes da chegada dos colonizadores espanhóis em 1535.