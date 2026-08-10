Reprodução/John Allan Castelo de Chester, na Inglaterra

Restos de uma ponte medieval construída há cerca de 800 anos dentro do Castelo de Chester, na Inglaterra, foram achados por arqueólogos da Universidade de Chester com o uso de drones, que eliminaram a necessidade de novas escavações.

O projeto, chamado Digital Dimensions, usou aparelhos de mapeamento digital, como sensores LIDAR, para criar mapas detalhados com o disparo de feixes de luz na área. Os pesquisadores compararam os dados com mapas e plantas antigas e chegaram à conclusão de que a estrutura fazia parte de uma ponte construída sobre o fosso que protegia a parte interna do castelo.

A estrutura foi achada pelo professor Stewart Ainsworth, arqueólogo especializado no estudo de paisagens e professor visitante da Universidade de Chester. O pesquisador examinava os restos de uma antiga prisão do século 18, localizada sob o Tribunal da Coroa de Chester, que faz parte da construção.

Estava escuro no final daquele corredor antigo, mas, com a luz do meu celular, percebi imediatamente que uma grande seção da parede na penumbra à frente era totalmente diferente. Ela fazia uma curva de 90 graus e desaparecia da vista, deixando uma passagem estreita e muito escura pela qual eu não conseguia passar. Stewart Ainsworth, arqueólogo e professor visitante da Universidade de Chester.





Ao comparar as pedras e a forma como a parede havia sido construída com partes preservadas do castelo normando, o pesquisador concluiu que a estrutura era muito mais antiga e provavelmente fazia parte da construção medieval.

Para Ainsworth, a descoberta indica que outras estruturas da época medieval podem ter ficado preservadas sob o estacionamento e outras partes do complexo.

Reprodução/Richard Nevell Capela St Mary ad Castro dentro da Torre Agricola, no Castelo de Chester





Ponte fazia defesa do castelo

A ponte provavelmente foi construída entre 1260 e 1280, período em que uma nova entrada fortificada foi adicionada à área interna do castelo para substituir uma passagem mais antiga, segundo a Universidade de Chester. Esse tipo de estrutura tinha uma função importante na defesa, por dificultar o acesso de invasores à parte fortificada do castelo.

A estrutura encontrada em Chester tem semelhanças com uma parte de uma ponte que existia no Castelo de Beeston, também na Inglaterra. Os restos dessa construção ainda podem ser vistos no local.

Em Beeston, uma ponte levadiça podia ser levantada para bloquear a passagem de invasores e impedir que eles chegassem à entrada fortificada construída no século 13. Os pesquisadores consideram que um sistema semelhante pode ter existido em Chester.





Outros traços importantes da era medieval

O Castelo de Chester foi fundado em 1070 por Guilherme, o Conquistador, para fortalecer o controle dos normandos na região. No ano seguinte, o rei entregou a construção ao sobrinho, Hugh d’Avranches, que se tornou conde de Chester, segundo a organização britânica English Heritage.

Por estar perto da fronteira com o País de Gales e às margens do rio Dee, o castelo tinha importância militar e ajudava a controlar um importante porto usado para o transporte pelo rio.

Entre o fim do século 12 e o início do século 13, parte das antigas estruturas de defesa foi reconstruída com pedras. Entre os restos preservados desse período estão a Torre Flag e a Torre Agricola, construída por volta de 1200.

Reprodução/BrianPritchard Torre Agricola, no Castelo de Chester





Durante as guerras contra o País de Gales, o rei Eduardo I escolheu Chester como uma de suas principais bases. A construção passou por grandes mudanças a partir do fim do século 18, quando o arquiteto Thomas Harrison demoliu grande parte das estruturas medievais para construir novos prédios.

Atualmente, o castelo é responsabilidade da English Heritage e é aberta à visitação aos fins de semana.