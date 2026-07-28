NASA / Reprodução Para visualizar melhor a chuva de meteoros é recomendado escolher locais afastados da iluminação urbana, onde o céu esteja mais escuro

As noites de quarta-feira (30) e de quinta-feira (31) prometem um espetáculo para os fãs de astronomia. Duas chuvas de meteoros poderão ser observadas em diferentes regiões do Brasil: a Alpha Capricornídeos e a Delta Aquáridas do Sul. Segundo o Observatório Nacional (ON), o melhor momento para acompanhar os fenômenos será entre a meia-noite e o amanhecer. As informações foram divulgadas pela Agência Brasil.

Conhecidas popularmente como "estrelas cadentes", as chuvas de meteoros acontecem quando pequenos fragmentos deixados por cometas entram na atmosfera da Terra em alta velocidade. O atrito com o ar aquece essas partículas, criando os rastros luminosos visíveis no céu.

Embora ocorram praticamente ao mesmo tempo, as duas chuvas apresentam diferenças na quantidade de meteoros e no brilho dos objetos observados.

Alpha Capricornídeos terá meteoros mais brilhantes

A chuva de meteoros Alpha Capricornídeos atinge o pico na noite de quarta-feira (30). Apesar de registrar uma média de apenas cinco meteoros por hora, ela é conhecida pelo brilho intenso dos fragmentos.

Segundo o astrônomo Marcelo de Cicco, do Observatório Nacional, o destaque desse fenômeno é a ocorrência de meteoros que se parecem com verdadeiras "bolas de fogo", tornando a observação ainda mais impressionante.

Os meteoros viajam a cerca de 23 quilômetros por segundo e têm origem aparente na constelação de Capricórnio.

Delta Aquáridas do Sul terá maior intensidade

Já a chuva Delta Aquáridas do Sul alcança o pico durante a madrugada de quinta-feira (31). Nesse período, a expectativa é de uma intensidade maior, com 15 a 25 meteoros por hora.

Os fragmentos cruzam a atmosfera a aproximadamente 41 quilômetros por segundo e parecem surgir da direção da constelação de Aquário.

Como os horários de maior atividade são semelhantes, quem observar o céu durante a madrugada poderá acompanhar os dois fenômenos na mesma noite.

Saiba como observar as chuvas de meteoros

Para aumentar as chances de ver as "estrelas cadentes", o Observatório Nacional recomenda:

Escolher um local com pouca iluminação artificial, longe dos grandes centros urbanos;

Observar o céu entre a meia-noite e o amanhecer;

Permitir que os olhos se adaptem à escuridão por cerca de 20 minutos;

Não utilizar telescópios nem binóculos, já que o ideal é observar o céu a olho nu;

Direcionar o olhar para as regiões das constelações de Capricórnio e Aquário, embora os meteoros possam surgir em qualquer parte do céu.

Fenômeno também contribui para a ciência

Além de proporcionar um espetáculo visual, as chuvas de meteoros ajudam pesquisadores a estudar fragmentos deixados por cometas e outros objetos que cruzam a órbita da Terra.





Essas informações permitem compreender melhor a formação do Sistema Solar e também auxiliam missões espaciais e operadores de satélites a monitorar a quantidade de detritos espaciais, o que contribui para o planejamento de estratégias de proteção de equipamentos em órbita da Terra e da Lua.