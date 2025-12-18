iG Foi Pro Espaço debate comunicação da ciência no Brasil
iG Foi Pro Espaço debate comunicação da ciência no Brasil

Em entrevista ao podcast iG Foi Pro Espaço, os pesquisadores Claudia Medeiros e César Lenzi falaram sobre os desafios da comunicação da ciência no Brasil, o papel das redes sociais e o uso da inteligência artificial na divulgação científica.


No episódio, os convidados compartilham trajetórias acadêmicas, experiências na divulgação científica e os bastidores do podcast Ciência Talks, projeto criado por ambos para aproximar temas científicos do público geral.

Trajetórias na ciência e na comunicação

Durante a conversa, Claudia Medeiros contou que seu interesse pela ciência surgiu ainda no INPE, onde teve contato com a Física Espacial e a pesquisa científica.

Eu era de exatas, gostava de matemática, era muito boa em matemática, gostava de eletromagnetismo”, afirmou Medeiros. Segundo ela, o encantamento com a área veio após conhecer pesquisadores da astrofísica, o que a levou a mudar de carreira.

O que é eletricidade atmosférica? Raios, relâmpagos, trovões, descargas elétricas, atmosféricas, essa parte. Eu me apaixonei por isso e comecei a ser uma caçadora de relâmpagos", comentou.

Hoje controladora de satélites no INPE e pós-doutoranda na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Medeiros explicou que a divulgação científica passou a fazer parte de sua atuação por uma necessidade pessoal.

Eu tô recebendo tudo isso, eu tenho que passar tudo isso, eu sinto essa necessidade”, disse ao relatar a criação do canal Mais Que Raios.

César Lenzi, professor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), contou que sua trajetória foi mais linear, sempre ligada à Física e à Astrofísica. “Eu sempre quis física, desde que eu me conheço por gente”, afirmou.

Para Lenzi, a divulgação científica surgiu de forma espontânea, impulsionada pelo gosto em explicar conceitos complexos. “Quando eu tenho que explicar alguma coisa, transforma”, relatou.

Durante a conversa, os pesquisadores destacam que a comunicação científica ainda enfrenta resistências dentro da própria academia, mas ressaltam avanços recentes e a importância de ocupar diferentes plataformas para combater a desinformação.

Ambos apontam que tornar a ciência acessível exige adaptação de linguagem, sem abrir mão do rigor, e defendem maior integração entre universidades, institutos de pesquisa e meios de comunicação.

O episódio também aborda como a inteligência artificial e as redes sociais vêm mudando a forma de produzir e consumir conteúdo científico, ampliando o alcance, mas exigindo atenção redobrada à qualidade das informações compartilhadas.

Bastidores do Ciência Talks

Medeiros e Lenzi relatam como se conheceram, a criação do Ciência Talks e a experiência de entrevistar pesquisadores de destaque, ressaltando a importância de registrar histórias da ciência brasileira e dar visibilidade a trajetórias que nem sempre chegam ao grande público.


A entrevista foi transmitida nesta quarta-feira (17), às 19h30, no canal do YouTube do Portal iG.

