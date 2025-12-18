Portal IG iG Foi Pro Espaço debate comunicação da ciência no Brasil

Em entrevista ao podcast iG Foi Pro Espaço, os pesquisadores Claudia Medeiros e César Lenzi falaram sobre os desafios da comunicação da ciência no Brasil, o papel das redes sociais e o uso da inteligência artificial na divulgação científica.





No episódio, os convidados compartilham trajetórias acadêmicas, experiências na divulgação científica e os bastidores do podcast Ciência Talks, projeto criado por ambos para aproximar temas científicos do público geral.

Trajetórias na ciência e na comunicação



Durante a conversa, Claudia Medeiros contou que seu interesse pela ciência surgiu ainda no INPE, onde teve contato com a Física Espacial e a pesquisa científica.

“Eu era de exatas, gostava de matemática, era muito boa em matemática, gostava de eletromagnetismo”, afirmou Medeiros. Segundo ela, o encantamento com a área veio após conhecer pesquisadores da astrofísica, o que a levou a mudar de carreira.

“O que é eletricidade atmosférica? Raios, relâmpagos, trovões, descargas elétricas, atmosféricas, essa parte. Eu me apaixonei por isso e comecei a ser uma caçadora de relâmpagos", comentou.

Hoje controladora de satélites no INPE e pós-doutoranda na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Medeiros explicou que a divulgação científica passou a fazer parte de sua atuação por uma necessidade pessoal.

“Eu tô recebendo tudo isso, eu tenho que passar tudo isso, eu sinto essa necessidade”, disse ao relatar a criação do canal Mais Que Raios.

César Lenzi, professor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), contou que sua trajetória foi mais linear, sempre ligada à Física e à Astrofísica. “Eu sempre quis física, desde que eu me conheço por gente”, afirmou.

Para Lenzi, a divulgação científica surgiu de forma espontânea, impulsionada pelo gosto em explicar conceitos complexos. “Quando eu tenho que explicar alguma coisa, transforma”, relatou.

Durante a conversa, os pesquisadores destacam que a comunicação científica ainda enfrenta resistências dentro da própria academia, mas ressaltam avanços recentes e a importância de ocupar diferentes plataformas para combater a desinformação.

Ambos apontam que tornar a ciência acessível exige adaptação de linguagem, sem abrir mão do rigor, e defendem maior integração entre universidades, institutos de pesquisa e meios de comunicação.

VEJA TAMBÉM: Como a ciência conquista a juventude? Veja no iG Foi Pro Espaço

O episódio também aborda como a inteligência artificial e as redes sociais vêm mudando a forma de produzir e consumir conteúdo científico, ampliando o alcance, mas exigindo atenção redobrada à qualidade das informações compartilhadas.

Bastidores do Ciência Talks

Medeiros e Lenzi relatam como se conheceram, a criação do Ciência Talks e a experiência de entrevistar pesquisadores de destaque, ressaltando a importância de registrar histórias da ciência brasileira e dar visibilidade a trajetórias que nem sempre chegam ao grande público.





A entrevista foi transmitida nesta quarta-feira (17), às 19h30, no canal do YouTube do Portal iG.