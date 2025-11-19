Portal IG Brenno Barros é o entrevistado desta quarta-feira (19) do iG Foi Pro Espaço

No episódio desta quarta-feira (19) do podcast "iG Foi Pro Espaço", transmitido no YouTube do Portal iG, o biólogo, mestre, educador e criador do Canal Jovem Cientista, Brenno Barros, discutiu os caminhos para inspirar jovens a seguirem carreira científica e a importância de aproximar o conhecimento científico da população.





Premiado pelo Pulitzer Center e indicado ao Prêmio iBest, Barros falou sobre os desafios da educação, o uso das redes sociais para divulgação científica e sua pesquisa com inteligência artificial aplicada às ciências biológicas.

Brenno Barros contou que sua trajetória na ciência começou de forma natural, mesmo vindo de uma realidade com muitos desafios.

Nascido e criado na Baixada Fluminense, ele relatou as dificuldades de acesso, como longas horas no transporte público. " Eu fiz a minha metade da minha graduação no ônibus ", disse, mencionando também ter sofrido uma tentativa de assalto durante o período.

A paixão pela biologia, que era seu "plano B", tornou-se sua grande vocação. A divulgação científica surgiu como um hobby, inspirado em criadores de conteúdo como Pirula e o Átila, do Nerdologia. "Eu só quero compartilhar as coisas que eu amo e as coisas que eu estudo", afirmou.

Com o tempo, o trabalho se tornou uma necessidade, especialmente com a ascensão de movimentos como o antivacina.

O biólogo apontou os grandes obstáculos para a divulgação e educação científica. O primeiro é competir pela atenção nas redes sociais. "É difícil competir com gatinho nessas horas ", brincou.

O segundo e mais grave é a base educacional. "Temos problemas sérios com relação ao alfabetismo científico [...] e até mesmo ao alfabetismo funcional. Temos dados de que três a cada 10 brasileiros hoje em dia são analfabetos funcionais". Ele acredita que o dado pode ser ainda maior.

Desvalorização do cientista no Brasil

Barros foi enfático ao criticar a falta de estímulo à carreira científica no país. Ele citou as bolsas de estudo insuficientes e a falta de direitos trabalhistas. "Uma bolsa de mestrado [é] de 2100 reais e a de doutorado de 3500 reais. Uma pessoa que se dedica e que muitas vezes tem um contrato de dedicação exclusiva[...] não paga nenhum aluguel direito".

O cientista ainda menciona a situação de pesquisadores que trabalham com agentes patogênicos perigosos, como ebola e HIV, sem receber adicional de insalubridade. "Isso é no mínimo absurdo. É revoltante". Essa desvalorização, segundo ele, leva à "fuga de cérebros".

"A gente perde a oportunidade de ter cientistas fantásticos aqui dentro [...] Formamos doutores para jogar eles lá para fora, para entregar para outros países", relata Barros.

Ciência não é só para a elite

Para os jovens que acham que a ciência não é para eles, Brenno Barros deixa uma mensagem de determinação.

"Historicamente tem pessoas que inclusive mantêm essa visão ainda hoje em dia de que a ciência não é para todo mundo e de que a ciência pertence somente às elites [...] primeira coisa que a gente tem que fazer é combater essa visão", comentou o divulgador científico.

"[São] muitos caminhos que vão tentar te desmotivar, mas eu diria que se você for com esse foco e essa determinação, acreditar no que você quer, independente do que tiverem dizendo para você, vai, vai em frente que eu tenho certeza que a tua vitória vai chegar", aconcelhou Barros.





A entrevista foi transmitida nesta quarta-feira (19), às 18h, no canal do YouTube do Portal iG.