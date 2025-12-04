Portal IG Transmissão do podcast “iG Foi Pro Espaço” discute avanços da astronomia no Brasil

O podcast “iG Foi Pro Espaço” discutiu a influência de Dom Pedro II no desenvolvimento da astronomia no Brasil em entrevista transmitida nesta quarta-feira (03). O programa recebeu o Prof. Dr. Marcos Calil, do Urânia Planetário, que explicou como o interesse do imperador modernizou o Observatório Imperial do Rio no século XIX.





A motivação para o programa foi a celebração do Dia Nacional da Astronomia, comemorado em 02 de dezembro, data que coincide com o aniversário de nascimento de Dom Pedro II.

O professor Calil explicou que a escolha da data é uma homenagem direta ao legado do imperador.

Caminho até a data comemorativa

Durante a live, Marcos traçou a linha do tempo da astronomia institucional no Brasil. Ele citou que, embora houvesse registros de atividades anteriores, um marco importante foi a reorganização do observatório em 1846, por decreto de Dom Pedro II.

"Embora não tenha sido criador do Observatório Nacional, Dom Pedro II empenhou-se aí para equipá-lo. Reorganizar. Então ele organizou tudo, tornando então o centro de pesquisa e referência", explicou o historiador.

O professor destacou que o imperador não era apenas um entusiasta distante. "Ele era um cara que realmente ia observar, era um cara que ia a campo, gostava mesmo. É o astrônomo raiz", comentou Calil.

Segundo a explicação, o investimento em equipamentos modernos importados da Europa fez do observatório brasileiro uma referência na América Latina. "Diversos astrônomos do mundo acabaram vindo para cá para fazer estudos, porque você tinha equipamento", contou o professor.

Ele também destacou a participação do Brasil em eventos astronômicos internacionais da época, como o trânsito de Vênus de 1882, que pôde ser observado do país.

A criação oficial do Dia Nacional da Astronomia foi um processo demorado. Marcos Calil contou que a ideia surgiu em 2009, durante o Ano Internacional da Astronomia, mas só se tornou lei em 2017.





A entrevista foi transmitida nesta quarta-feira (03), às 18h, no canal do YouTube do Portal iG.