Foto: Divulgação A jornalista Giovanna Hueb figura entre as 25+ Admiradas do Brasil

A jornalista Giovanna Hueb, integrante da equipe do portal iG, recebeu ontem (27 de novembro) o reconhecimento como uma das 25+ Admiradas Jornalistas do Brasil no Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar 2025. A homenagem coroou um ano marcado pela expansão da cobertura de ciência, saúde e espaço dentro do iG, áreas que a jornalista tem ajudado a impulsionar, tanto como editora de redes sociais quanto por meio de matérias no portal, e como apresentadora dos podcasts "iG Foi Pro Espaço" e "iGeek".

A premiação, que chega à sua quinta edição, celebra profissionais e veículos que se destacam pela excelência na produção de informações essenciais para a sociedade. “A ciência espacial vem de um lugar muito importante para mim. Representá-la no meio de jornalistas que eu admiro tanto, é muito especial”, afirma Giovanna.





Realizada em São Paulo, a cerimônia reuniu alguns dos principais comunicadores do país, e reforçou reforçando o compromisso da imprensa com informação qualificada e de interesse público.

Para o iG, a condecoração ressalta o novo momento editorial do portal. Segundo o CEO, Thiago Feitosa, a conquista representa o fortalecimento de uma produção jornalística mais analítica, aprofundada e responsável. “Valorizamos nossos profissionais e investimos constantemente para que temas essenciais sejam tratados com responsabilidade, profundidade e respeito ao público brasileiro”, assegura.