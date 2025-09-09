Divulgação Podcast foi selecionado como finalista no prestigiado Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar 2025

O podcast iG Foi Pro Espaço foi selecionado como finalista no prestigiado Prêmio Einstein +Admirados da Imprensa de Saúde, Ciência e Bem-Estar 2025, na categoria Áudio (Programa de Rádio/Podcast).

Além da produção, a jornalista Giovanna Hueb, que conduz o programa, também foi indicada como finalista em outras 3 categorias: Jornalista, Colunista e Jornalista Especializado em Ciência - reconhecimento que celebra sua excelência e contribuição à divulgação científica no Brasil.

Divulgação Giovanna Hueb, apresentadora do podcast também está na disputa em 3 categorias da premiação





Quando a inovação encontra a ciência

Lançado como uma série de lives semanais no Youtube, o iG foi Pro Espaço quebrou paradigmas desde o primeiro episódio. Enquanto o jornalismo científico tradicional muitas vezes permanece restrito a ambientes acadêmicos, o podcast trouxe astronomia, descobertas espaciais e tecnologia aeroespacial diretamente para as telas dos smartphones, semanalmente.

" A proposta sempre foi clara: levar o conhecimento científico sem perder o rigor jornalístico. Nós queremos traduzir a ciência espacial e dar o espaço que ela realmente merece na imprensa ", explica Giovanna Hueb, apresentadora do podcast.

O formato combina a expertise de convidados especiais e divulgadores científicos com uma linguagem que torna complexos conceitos do universo compreensíveis para todos.

Além do entretenimento: impacto real



O que diferencia o iG foi Pro Espaço é sua capacidade de conectar pesquisas espaciais com aplicações práticas do dia a dia. O programa já explorou como estudos sobre agricultura espacial podem combater a fome na Terra, revelou como tecnologias desenvolvidas para missões espaciais estão presentes em equipamentos de fisioterapia, purificadores de água e até câmeras de celular.





Em formato de videocast. A cada episódio, um convidado diferente, entre cientistas, influenciadores e nomes do setor aeroespacial, é recebido para discutir descobertas, curiosidades e bastidores do universo que tanto fascina a humanidade. Todos os conteúdos também são registrados em matérias no Portal.

Essa abordagem reflete o compromisso histórico do iG com a inovação editorial. Há 25 anos revolucionando a internet brasileira, o portal consolidou-se como pioneiro em adaptar formatos jornalísticos às novas plataformas e comportamentos de consumo de conteúdo.

“ Isso é muito mais do que reconhecimento, simboliza que o iG continua reinventando o jornalismo digital brasileiro, criando formatos inovadores e que, nesse caso, aproxima a ciência do público de forma acessível e envolvente” , destaca Thiago Feitosa, CEO do iG .

A voz que traduz o cosmos

A indicação de Giovanna Hueb como finalista em três categorias reconhece não só o talento individual da profissional, mas também a visão editorial do iG em apostar em profissionais que conseguem traduzir complexidade científica em narrativas cativantes. Sua condução do programa demonstra como o jornalismo científico de qualidade pode chegar ao grande público.





Sua vez de fazer a diferença

