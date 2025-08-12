Imagem: Reprodução Registro original do 'sinal Wow!', captado pelo radiotelescópio Big Ear em 1977.

Imagina só: você é um cientista, sentado diante de uma pilha de dados de um radiotelescópio, revisando números e letras que, na maior parte do tempo, não trazem nenhuma análise extraordinária. De repente, no meio daquelas linhas, algo salta aos olhos: uma sequênciatão singular e incomum que você pega a caneta e escreve ao lado, em vermelho, ‘Wow!’”.

Pois é. Foi exatamente isso que aconteceu no dia 15 de agosto de 1977, quando o astrônomo Jerry Ehman analisava registros do radiotelescópio Big Ear, nos Estados Unidos. Ele foi testemunha de um sinal misterioso, que durou apenas 72 segundos, mas nunca mais foi detectado. Com o tempo, ele se tornou um dos maiores enigmas da astronomia e até ganhou espaço na cultura pop. Inspirou tramas de ficção científica como o filme Contato e foi lembrado na série O Problema dos 3 Corpos , da Netflix, como uma possível mensagem alienígena.





Desde então, cientistas tentam entender o que poderia ter causado aquele registro. Algumas hipóteses apontam para um fenômeno natural, não tão enigmático, como uma nuvem fria de hidrogênio brilhando de repente após um evento energético raro. Outras - que são as que a gente mais gosta - mantêm viva a possibilidade de que esse sinal possa, sim, ter vindo de uma civilização extraterrestre.

Imagem: acervo pessoal O convidado da semana é João Fonseca, físico e apaixonado por Astronomia

















Convidado da semana

Para explicar melhor o que foi o "Wow!" e explorar todas teorias por trás dele, o nosso convidado desta semana no "iG Foi pro Espaço" é João Fonseca, físico e apaixonado por Astronomia. Ele divulga Ciências e Astronomia Amadora desde 2003, pelo Grupo de Estudos Astronômicos M-104 – “Los Sombreros”, que ajudou a fundar. Especialista em instrumentação para Astronomia, João dirigiu os Planetários de São Paulo por sete anos, sendo os últimos três à frente do Planetário Ibirapuera, e hoje presta consultorias na área e participa da implantação de novos planetários e observatórios.

Então, já sabe: vem participar com a gente, mandar suas perguntas e até criar suas próprias teorias sobre o que pode ter sido o "Wow!". Vai ser um mergulho nesse episódio que marcou a astronomia e continua despertando a imaginação de quem busca por respostas no espaço.

