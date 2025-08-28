Matt Dempsey da BBC Dinossauro punk com espinhos gigantes choca cientistas

Cientistas descobriram um dinossauro bizarro e blindado, que tinha espinhos de mais de um metro saindo do pescoço. As informações são da BBC.

A espécie, chamada Spicomellus afer, viveu há 165 milhões de anos e é o exemplo mais antigo já encontrado de um grupo de dinossauros blindados conhecidos como anquilossauros.

A complexidade e a quantidade de espinhos do animal, encontrado no Marrocos, surpreenderam os especialistas, que agora precisam repensar como esses dinossauros evoluíram.

O professor Richard Butler, da Universidade de Birmingham, que co-liderou a pesquisa, disse à BBC News que ele era o “punk rocker” de sua época.

O punk rock é uma subcultura e estilo musical que surgiu nos anos 1970, marcado por cabelos espetados e acessórios ousados.

“É um dos dinossauros mais estranhos já descobertos” , afirmou Butler.

Sua colega de projeto, a professora Susannah Maidment, do Museu de História Natural, acrescentou que o mais surpreendente é que os espinhos estavam fundidos diretamente ao osso.

“Não vemos isso em nenhum outro animal, vivo ou extinto” , disse ela.

“Ele é absolutamente coberto de espinhos e protuberâncias incomuns em todo o dorso, incluindo um colar ósseo que envolve o pescoço e algum tipo de arma na ponta da cauda. É, sem dúvida, um dinossauro muito peculiar” , acrescentou.

A descoberta é tão fora do comum que os dois pesquisadores acreditam que ela pode obrigar uma revisão das teorias sobre como os anquilossauros evoluíram.

Esses animais sobreviveram até o período Cretáceo (de 145 a 66 milhões de anos atrás). Acreditava-se que eles começaram com placas simples nas costas, que se tornaram maiores e mais resistentes para enfrentar predadores como o Tyrannosaurus rex.

“Se me perguntassem como eu imaginaria o anquilossauro mais antigo, eu diria algo com uma blindagem simples”, explicou Butler. “Em vez disso, encontramos um animal coberto de espinhos como um ouriço, com a armadura mais bizarra que já vimos em qualquer criatura.”

Embora não haja fósseis suficientes para determinar as proporções exatas, os cientistas estimam que o dinossauro media cerca de quatro metros de comprimento, um metro de altura e pesava em torno de duas toneladas.

A descoberta sugere que os anquilossauros podem ter começado com armaduras elaboradas no período Jurássico, que com o tempo teriam se simplificado e se tornado mais funcionais.

“Estamos especulando que talvez essas estruturas fossem usadas para exibição, e só mais tarde, no Cretáceo, quando surgiram os gigantes predadores de mandíbulas esmagadoras, elas foram aproveitadas como armaduras de proteção” , afirmou Maidment.

O achado foi feito por um agricultor local, na atual cidade marroquina de Boulemane, sendo o primeiro anquilossauro encontrado no continente africano. Butler lembra o momento em que viu os fósseis pela primeira vez:





“Foi de arrepiar, talvez o mais emocionante da minha carreira. Ficou claro imediatamente que esse animal era muito mais estranho do que imaginávamos e que tínhamos material suficiente para compreendê-lo” , contou.

O professor Driss Ouarhache, da Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, que liderou a equipe marroquina da pesquisa, destacou:

“Este estudo está impulsionando a ciência no Marrocos. Nunca vimos dinossauros assim antes, e ainda há muito que esta região pode revelar.”