Divulgação/Prefeitura de Niterói Niterói terá seu primeiro VLT

O governo federal autorizou, nesta quarta-feira (27), o financiamento de R$ 450 milhões para a construção do primeiro Veículo Leve sobre Trilhos(VLT) de Niterói, no Rio de Janeiro. O anúncio foi feito durante uma reunião entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o prefeito Rodrigo Neves (PDT) em Brasília.

Aprovado no Novo PAC Seleções (Programa de Aceleração do Crescimento), o projeto prevê uma linha de cerca de 5 km que liga o Barreto ao Centro, com dez estações que passam pelos bairros Engenhoca, Santana e São Lourenço.

Ao todo, a obra terá o investimento de R$ 1,5 bilhão. Uma parte será concedida pelo governo federal, enquanto o restante será dividido entre o Orçamento Geral da União e o município.

O objetivo é integrar o transporte com ônibus de cidades vizinhas, como São Gonçalo, Maricá e Itaboraí, além de favorecer pedestres, ciclistas e o transporte coletivo.

"Esse projeto vai tornar a mobilidade mais sustentável, com menos trânsito e mais qualidade de vida para o cidadão de Niterói", afirmou o prefeito Rodrigo Neves em um vídeo publicado nas redes sociais.

Segundo o prefeito, o VLT contará com uma estação de integração e vai ajudar a reduzir a quantidade de ônibus que circulam na cidade vindos de municípios vizinhos.

"O VLT sairá do Barreto e vai levar mais qualidade de vida para a Zona Norte de Niterói e para os trabalhadores da região (...) A ideia é que moradores de outras cidades como São Gonçalo, Maricá e Itaboraí também utilizem o VLT para chegar ao Centro de Niterói. Estamos muito felizes com essa conquista" , disse o chefe do Executivo.





Já o ministro Fernando Haddad destacou que o projeto vai transformar a mobilidade e auxiliar os trabalhadores, que poderão sair de casa mais tarde e chegar mais cedo do trabalho.

"Vai trazer muita tranquilidade para os trabalhadores e oferecer um transporte de primeiro mundo, com qualidade, dignidade e segurança", ressaltou Haddad.