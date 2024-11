Divulgação/Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito Portal encontrado no Egito esconde uma câmara





Um grupo de arqueólogos localizou um portal de entrada para um templo construído há cerca de 2.100 anos no lado oeste do sítio histórico de Athribis , no Egito . O achado tinha originalmente 18 metros de altura, e dá entrada a um local sagrado, destinado ao deus da fertilidade masculina, Min.

A nova descoberta revela mais detalhes sobre a relação dos antigos egípcios com a espiritualidade, bem como suas capacidades arquitetônicas. Segundo os pesquisadores, o portal é um exemplo de "pilão" egípcio — construção constituída por duas torres, uma de cada lado da entrada principal.

O local leva a uma câmara até então desconhecida, com cerca de seis metros de comprimento e três de largura. O espaço provavelmente era um depósito para utensílios e ânforas (tipos de recipientes), de acordo com os pesquisadores.

Hieroglifos retratando divindades

O espaço está repleto de inscrições hieroglíficas e entalhes intrincados adornando a fachada externa e as paredes internas da câmara. Essas escritas do Egito Antigo retratam o deus egípcio da fertilidade, Min, e sua mulher Repit, comumente representada como uma leoa, e seu filho, o deus-criança Kolanthes.

Em uma inscrição, as divindades egípcias estão recebendo sacrifícios de um rei, que os pesquisadores dizem ser Ptolomeu VIII do século II a.C. As figuras também são cercadas por estruturas de símbolos astronômicos que agem como “estrelas celestes” para medir as horas da noite. Uma segunda porta na fachada do pilar leva a uma escada até então desconhecida que subia pelo menos quatro lances até o andar superior, mas que já não existe mais.

A entrada e a câmara foram descobertas por pesquisadores da Universidade de Tübingen, apoiados pelo Ministério do Turismo e Antiguidades do Egito. Eles têm certeza de que a câmara leva a um templo, mas as escavações ainda não levaram a equipe ao local exato.

Segundo eles, o achado “é particularmente significativo, pois marca o primeiro passo na descoberta dos elementos restantes do templo”.





Templo escondido

Os arqueólogos acreditam que a estrutura foi construída durante o século II a.C. em Athribis, uma próspera cidade egípcia antiga. Na época, a região era governada pela dinastia ptolomaica, que controlou o Egito Antigo até sua incorporação à República Romana em 30 a.C.

Em seu auge, acredita-se que a construção tinha 51 metros de largura. Hoje restam apenas cerca de cinco metros delas.