Universidade do Sul da Flórida/ Reprodução Caneca do deus Bes era utilizada com coquetel alucinógeno

Pesquisadores encontraram uma evidência física que pode indicar a presença de um coquetel de substâncias alucinógenas em uma caneca do antigo Egito . Descoberta confirma os manuscritos históricos sobre rituais espirituais da região.

O professor da Universidade do Sul da Flórida ( EUA ), Davide Tanasi , coordenou a descoberta com o apoio de especialistas das Universidades de Trieste e de Milão , ambas na Itália . As informações foram divulgadas em um artigo publicado na revista Scientific Reports .

O desenho esculpido na caneca faz alusão ao deus Bes – entidade egípcia. A figura era relacionada com propriedades de proteção, fertilidade, cura medicinal e purificação mágica.

A caneca analisada pelos pesquisadores foi doada ao Museu de Arte de Tampa (EUA) em 1984 e tem aproximadamente 2200 anos.

“Não há nenhuma pesquisa por aí que já tenha encontrado o que encontramos neste estudo. Pela primeira vez, conseguimos identificar todas as assinaturas químicas dos componentes da mistura líquida contida na caneca Bes, incluindo as plantas usadas pelos egípcios, todas com propriedades psicotrópicas e medicinais”, explica Tanasi.

Caneca misteriosa



Analisar a caneca do deus Bes se tornou um verdadeiro desafio para os cientistas, já que interpretar os diferentes contextos ao longo dos séculos e estudar a linguagem da cultura egípcia antiga é extremamente difícil.

Os pesquisadores não sabiam, ao cerco, para qual bebida a caneca era usada, poderia ser para uma espécie de água sagrada, leite, vinho ou cerveja, por exemplo. Outra hipótese era ser um objeto simbólico.

“Embora várias teorias tenham sido formuladas com base em mitos, os especialistas não sabiam se essas canecas eram usadas na vida diária, para propósitos religiosos ou em rituais mágicos”, comenta o curador de arte no Museu de Tampa, Branko van Oppen.





Os pesquisadores fizeram uma série de experiências com análise química e DNA nas paredes internas da caneca. Após alguns resultados, o grupo liderado por Tanasi descobriu um coquetel de drogas psicodélicas.

Segundo a revista Galileu, foi a primeira vez que múltiplas técnicas foram combinadas de uma só vez para estudar o objeto. Além da descoberta da substância, também foi encontrado fluidos corporais e álcool no recipiente.

Mitologia egípcia





Os cientistas encontraram a presença de alguns ingredientes como mel, sementes de gergelim, pinhões, alcaçuz e uvas. A mistura poderia ser semelhante ao sangue humano e, há possibilidade de ser utilizada para algum ritual da mitologia egípcia.

Um mito conhecido como o “Mito do Olho Solar” mostra que Bes acalmou Hathor, deusa do céu associada à fertilidade, quando ela estava com sede de sangue. Para isso, o deus precisou servir uma bebida alcoólica, com uma mistura de droga vegetal, disfarçada de sangue, para um sono profundo.

A história foi publicada pelo site Live Science. Outra possibilidade para uso da bebida era a ideia de prever o futuro de uma gravidez após ingerir o líquido.

“Egiptólogos acreditam que as pessoas visitavam as chamadas Câmaras de Bes em Saqqara quando desejavam confirmar uma gravidez bem-sucedida. Essa combinação de ingredientes pode ter sido usada em um ritual mágico indutor de visões de sonho dentro do contexto desse período perigoso de parto”, conta Van Oppen.

Os resultados podem ajudar os especialistas a conhecer um pouco mais sobre os rituais do Egito antigo. Para os interessados, a caneca Bes pode ser vista na exposição no Museu de Arte de Tampa ou em um modelo 3D, pelo link oficial .