Reprodução: Flipar Próximo a Netuno, Planeta 9 pode ser grande surpresa para Via Láctea





Plutão já foi planeta . Até Mike Brown, astrônomo, provar que não era bem assim. Mas o mesmo homem pode fazer com que o sistema solar volte a ter nove planetas: ele, ao lado de outros cientistas, descobriu um mundo inteiramente novo.

Para ser considerado planeta, um corpo astral precisa dominar a própria órbita e retirar objetos dela. Há algumas décadas, acredita-se que perto de Plutão haja um corpo assim, por causa do comportamento de outros “pedacinhos” de universo.

Porém, pela distância e tamanho da órbita, é muito difícil rastrear com precisão objetos assim, e ainda mais difícil conseguir vê-los. Mesmo assim, embora o novo nono planeta não seja visível, as chances são que exista. Ele é chamado de Planeta X ou Planeta Nine/Nove .

“Se encontrarmos outro planeta, seria realmente algo grande,” disse Malena Rice , professora assistente de astronomia na Universidade de Yale , para CNN. “Poderia remodelar completamente nossa compreensão do sistema solar e de outros sistemas planetários e como nos encaixamos nesse contexto. É realmente emocionante, há muito potencial para aprender muito sobre o universo.”

Mas será que novo planeta existe mesmo?

Como é comum na ciência, toda teoria encontra argumentos contra. Alguns cientistas não acreditam que o planeta existe:

“Definitivamente, há céticos sobre o Planeta Nove — é um tópico meio controverso”, disse Rice. “Algumas pessoas acreditam muito apaixonadamente que existe. Algumas pessoas acreditam muito apaixonadamente que não. Há muito debate tentando definir o que é e se está lá. Mas essa é a marca registrada de um tópico realmente interessante, porque, do contrário, as pessoas não teriam opiniões acaloradas sobre ele.”

Investigações

Um telescópio potente deve, em breve, acabar com esse embate. Espera-se que o maquinário esteja pronto no final de 2025: ele deve ser capaz de não apenas fazer a viagem até os confins da Via Láctea , mas ficar online de vez em quando.

O telescópico não apenas procurará pelo planeta, mas tentará entender comportamento de diversos corpos celestiais próximo de Netuno e entender como tal planeta influencia na gravidade desses.