ESA / Juice / JMC // Acknowledgement: Simeon Schmauß and Mark McCaughrean (image processing) Espaçonave





No último dia 19 de agosto, a espaçonave Juice da Agência Espacial Europeia (ESA) passou rapidamente pela Lua em seu caminho para o sistema solar profundo, oferecendo uma visão impressionante do nosso satélite natural. "Às vezes, a jornada é tão digna quanto o destino", comentou Josef Aschbacher, diretor da ESA, em um post online. Ele destacou o significativo sobrevoo lunar-Terra da missão, que capturou imagens deslumbrantes da Lua (Veja abaixo).

A missão Juice, oficialmente conhecida como Jupiter Icy Moons Explorer, foi projetada para usar a gravidade da Terra e da Lua para ganhar velocidade. Após o sobrevoo lunar, a espaçonave se dirigirá para Vênus e retornará à Terra duas vezes antes de continuar sua jornada até Júpiter, com chegada prevista para 2031. Lá, a Juice explorará 35 das luas geladas do gigante gasoso.

As imagens capturadas mostram a espaçonave, equipada com seus grandes painéis solares e instrumentos, em destaque contra o fundo lunar. Após o bem-sucedido sobrevoo lunar, a Juice passará pela Terra novamente no dia 20 de agosto.

Protegida da intensa radiação ao redor de Júpiter, semelhante à espaçonave Juno da NASA, a Juice é notável por seu tamanho. Com dois grandes painéis solares em forma de cruz — os maiores já construídos para uma missão interplanetária —, a espaçonave é uma impressionante "usina de energia solar". Seus painéis, com 21,7 metros de largura, são necessários devido à fraqueza da radiação solar em Júpiter, que é 25 vezes mais fraca do que a encontrada na Terra.

A missão Juice se concentrará em examinar luas como Europa, uma lua gelada que pode abrigar um vasto oceano sob sua camada de gelo, além das grandes luas Ganimedes e Calisto. A ESA ressalta que essas luas não são apenas corpos planetários, mas "possíveis habitats".

Mark é um jornalista premiado e editor de ciência no Mashable, com uma carreira que começou no Serviço Nacional de Parques e evoluiu para a comunicação científica, destacando a importância de educar o público sobre as ciências da Terra, do espaço, biodiversidade e saúde.

Veja as fotos