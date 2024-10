Vincentiu Solomon / Usplash cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas já está visível no céu há cerca de 10 dias, especialmente no Hemisfério Sul

Os cientistas anunciaram que o cometa luminoso C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas , conhecido como o “ Cometa do Século ”, passará próximo à Terra em outubro, sendo que o ponto alto de seu percurso deverá acontecer nesta quarta-feira (9).

Durante essa data, o fenômeno astronômico o deverá atingir um pico de luminosidade tão intenso que poderá superar o brilho do planeta Vênus . O cometa ficará visível durante o final da tarde no Brasil.

O diretor científico do projeto " Telescópio Virtual ", o astrofísico Gianluca Masi, comentou que o "entusiasmo por este corpo celeste foi quase imediato".

A primeira transmissão está marcada para acontecer nesta quarta-feira, às 23h45 ( horário de Brasília ), no site do projeto .

"No início de outubro, a posição (do cometa) quase exata na linha Terra-Sol poderá deixá-lo ainda mais brilhante, graças ao efeito físico conhecido como 'forward scattering', que, na prática, a poeira presente no cometa reflete a luz solar para a frente, portanto, se um cometa passar entre nós e o Sol, seu brilho pode ser aumentado dezenas, centenas ou milhares de vezes", explicou.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias !

O cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas já está visível no céu há cerca de 10 dias, especialmente no Hemisfério Sul. No entanto, as condições de observação em seu auge, não devem ser as melhores: o cometa só será visível ao anoitecer e em uma posição muito baixa no horizonte.

"O que veremos dependerá do comportamento do astro", afirmou o astrofísico, que informou que em 12 de outubro, sua posição no céu será mais favorável, embora seu brilho já terá se reduzido.



Como Observar o Cometa?

Observar o C/2023 A3 exige algumas preparações. É importante escolher um local livre de poluição luminosa para uma experiência mais nítida.

💫 Confira as recomendações para observá-lo:

Melhor horário: Procure um local com o horizonte leste desobstruído por volta das 4h30 da manhã para observar o cometa nas primeiras horas do dia.

Equipamento: Para uma melhor visão, é indicado o uso de binóculos ou telescópios, especialmente no início do fenômeno.

Visibilidade após o pôr do sol: o cometa poderá ser observado no horizonte oeste logo após o pôr do sol.

Será Visível a Olho Nu?

Embora o brilho promissor do cometa sugira que ele poderá ser visível a olho nu, os cientistas alertam que o brilho dos cometas pode ser instável. Portanto, é recomendável o uso de instrumentos ópticos, como binóculos ou telescópios, para uma melhor observação dos detalhes do C/2023 A3.

Se as condições forem favoráveis, este pode ser um dos eventos astronômicos mais memoráveis dos últimos tempos.

— Com informações de Ansa

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .