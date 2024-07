Divulgação/Doutor Ross Robertson Tubarão brasileiro bate recorde de concentração de cocaína no corpoa

Enrico Mendes Saggioro, ecotoxicólogo do Instituto Oswaldo Cruz, publicou um artigo na revista científica Science of the Total Environment mostrando que animais marinhos estão expostos a cocaína na costa brasileira.

Uma pesquisa mostrou que 13 tubarões-bico-fino-brasileiro, também conhecidos por cação-rola-rola, encontrados na costa do Rio de Janeiro, apresentaram cocaína nos músculos e fígados durante análise. As amostras eram 100 vezes maior em concentração do que em outras criaturas.

O estudo pegou os 13 tubarões e os dissecaram em laboratório. Então, foram submetidos a testes os tecidos dos músculos e fígado. Depois de separadas, as substâncias foram analisadas e constatou-se que todos os animais tinham altíssimo nível de cocaína.

O cientista explicou que a espécie tem mais chance de absorver a droga — quer pela água, quer consumindo outros bichos contaminados. O tubarão é pequeno, medindo cerca de 52 centímetros e pesando cerca de um quilo.

A pesquisa continua, já que um dos objetivos é entender se a contaminação afeta a produção dos óvulos do tubarão, ou até mesmo a gravidez. Outro, é entender se há mudanças de comportamento. Ainda serão feitos mais testes.

Porém, o maior foco é compreender como a ingestão de animais contaminados pode afetar a saúde do humano, e quais riscos traz esse consumo.

