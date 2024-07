Reprodução/Twitter Pombo é visto paralisado após comer cocaína





Um pombo foi visto paralisado ao lado de um pacote com cocaína na cidade de Medellín, na Colômbia, após comer a droga. O vídeo chocou alguns usuários na internet e dividiu opiniões nas redes sociais.

Nas imagens, o homem que filmava o animal brincava com a situação."Amigo, você quer um cigarro para baixar esse cardio?". É possível reparar que o pombo, mesmo com a presença do rapaz, não se move a nenhum momento e fica sem reação.

O episódio fica ainda mais curioso por ter ocorrido na cidade natal do traficante Pablo Escobar. Um morador local, revoltado com a situação, disse: "O que mais você espera dessa maldita cidade?".

Outro acrescentou: "Como alguém pode rir de um pobre animal que comeu drogas?". Entretanto, outras pessoas brincam com o vídeo e afirmam que o pombo "já pode se sentir colombiano".

Um pombo na cidade vive em média 4 anos, enquanto que em seu ambiente natural pode viver por até 15 anos.

Veja vídeo