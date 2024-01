Reprodução/ULA Foguete Vulcan Centaur foi lançado nesta segunda-feira (8)

Nesta segunda-feira (8), os Estados Unidos lançaram o primeiro foguete em direção à superfície da Lua em mais de 50 anos, desde 1972, em uma iniciativa liderada pelo setor privado, sob um contrato com a NASA.

O foguete Vulcan Centaur, desenvolvido pela United Launch Alliance (ULA), decolou às 4h18 de hoje (horário de Brasília) da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida, transportando o módulo lunar Peregrine 1, da empresa Astrobotic Technology.

A viagem do Peregrine 1 até a Lua é estimada em 46 dias, com o pouso previsto em 23 de fevereiro, em uma região de latitude média chamada Sinus Viscositatis, ou Baía da Aderência.

O foguete tem motores de propulsão inicial reutilizáveis, o que deve levar a uma redução de custos. Ele se trata de uma joint venture das empresas aeroespaciais Lockheed Martin e Boeing.

Diversos equipamentos científicos estão a bordo da Peregrine 1, com o objetivo de analisar alguns aspectos da superfície lunar, como os níveis de radiação e composição. A missão faz parte da preparação para o envio da primeira leva de astronautas desde 1972, quando foi realizada a última missão tripulada do programa Apollo.

Além dos equipamentos, o módulo de 1,90 metro de altura carrega um rover lunar do tamanho de uma caixa de sapatos, que foi desenvolvido pela Universidade Carnegie Mellon, uma moeda de Bitcoin e uma pedra do monte Everest.

Cinzas e amostras de DNA do criador da série de televisão Jornada nas Estrelas, Gene Roddenberry, e do escritor de ficção científica Arthur C. Clarke também são transportadas pelo módulo.

Já o estágio superior do foguete, que vai circular ao redor do Sol após ejetar o módulo, carrega restos mortais de atores do elenco de Jornada nas Estrelas e de amostras de cabelo dos ex-presidentes norte-americanos George Washington, Dwight D. Eisenhower e John F. Kennedy.

O esperado é que a espaçonave Peregrine se separe do foguete e comece uma lenta jornada até a superfície da Lua por volta das 5h do horário de Brasília.