Reprodução/Instagram @piedadenoticiasoficial O fogo se concentrou principalmente no andar superior do supermercado





Um incêndio atingiu um supermercado em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife (RMR), durante a madrugada desta segunda-feira (8). Cinco viaturas dos bombeiros foram enviadas para combater as chamas por volta das 5h25.





Segundo o Corpo de Bombeiros, não há vítimas, e as chamas se concentraram no andar superior do imóvel onde funciona o Supermercado Econômico. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver muita fumaça, além da altura das chamas que consumiam o local





O iG - Último Segundo está em contato com o Corpo de Bombeiros de Pernambuco, em busca de mais detalhes acerca das causas do incêndio. Assim que houver resposta, este texto será atualizado.