Reproducão: Youtube Diretor da Nasa, Bill Nelson, falou sobre estudar OVNIs de forma científica

Um documento divulgado pela agência espacial Nasa descarta origem extraterrestre dos "fenômenos anômalos não identificados" (UAPs em inglês). Conhecidos popularmente como OVNIs ((objetos voadores não identificados). Segundo o relatório conduzido por especialistas “não há razão para concluir que os relatórios existentes de óvnis tenham uma fonte extraterrestre". O estudo também apontou de falta de dados confiáveis para analisar tais fenômenos.

Nós sabemos que há dados faltando. Para suas análises em outras áreas, a Nasa sempre usa uma abordagem científica e boa parte dos eventos de OVNIs não apresentam essa qualidade nos dados”, explicou David Spergel, presidente da equipe que conduziu as investigações.

Ele afirmou não haver embasamento científico para associar os objetos não identificados a uma possível origem extraterrestre .

“O trabalho mostrou que boa parte dos eventos foram identificados como aviões, balões e drones. Na análise de anomalias, o primeiro passo é eliminar a possibilidade de ser um evento convencional antes de seguir em frente e identificar novos fenômenos”.





Transparência nas informações



A Nasa disponibilizou um banco de dados para contribuir com análises cientificas sobre os casos. Em um pronunciamento oficial, o diretor da agência, Bill Nelson , disse que o acesso público torna as informações transparentes.

“[Encomendamos esse relatório] com algumas metas em mente: entender como a Nasa pode estudar OVNIs de uma perspectiva científica, mudar a conversa de sensacionalismo para ciência e ter certeza de que as informações sobre o que encontrarmos ou recomendarmos sejam compartilhadas de forma transparente pelo mundo”, informou Nelson.