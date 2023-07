NASA/Bill Ingalls Diretor da Nasa, Bill Nelson

Durante visita oficial à Argentina, o diretor da NASA, Bill Nelson, disse que a agência espacial norte-americana vai divulgar um documento sobre os relatos de "provas de extraterrestres" em agosto.

A declaração de Nelson se deu após um repórter questioná-lo sobre a fala de um ex-funcionário de inteligência dos Estados Unidos David Grusch. Na última quinta-feira (27), ele afirmou que os EUA tinham encontrado material biológico não humano durante pesquisas com OVNI's (objetos voadores não identificados).

"Esperem até o mês que vem para terem sua resposta", respondeu Nelson. "Decidi como chefe da NASA, já que existem tantas suspeitas sobre alienígenas, que nomearia um comitê de cientistas muito ilustres", acrescentou.

O diretor da agência espacial está na tentativa de conversar com os países da América do Sul com o objetivo de conseguir apoio para o Acordo de Artemis.

A NASA vai lançar mais quatro satélites ao espaço para fazer o estudo da via Láctea e fazer uma nova visita tripulada à Lua em 2025.