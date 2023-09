Reprodução/YouTube/Câmara dos Deputados do México - 13.09.2023 Corpos são apresentados no México

Supostos corpos de seres extraterrestres foram exibidos nesta terça-feira (12) em uma audiência pública na Câmara dos Deputados do México. As peças foram mostradas durante um debate sobre fenómenos aéreos anômalos não identificados.



Na apresentação, restos mumificados de duas criaturas de cerca de 60 centímetros, com três dedos e rostos alongados, foram exibidos aos deputados. Segundo o jornalista e conhecido ufólogo Jaime Maussan, que fez a apresentação, os corpos teriam sido encontrados no Peru em 2015, e teriam mais de mil anos de idade.

"São seres não-humanos. Não foram recuperados em naves, mas foram encontrados sepultados e fossilizados", disse ele, garantindo que os DNAs das criaturas não são compatíveis com humanos.

Não há estudos científicos conclusivos que comprovem as afirmações do ufólogo, mas Maussan afirma que os corpos estão sendo estudados pela Universidade Nacional Autônoma do México. Veja fotos:







Na audiência pública, os deputados ainda ouviram diversos relatos de pilotos e controladores de tráfego aéreo sobre avistamentos de objetos voadores não identificados (Ovnis). Especialistas e políticos também falaram na Câmara dos Deputados.