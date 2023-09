Nasa O K2-18 b orbita uma pequena estrela fria mostrada em vermelho, longe o suficiente para que sua temperatura suporte vida.

Cientistas descobriram uma classe de exoplanetas chamados Hyceanos , consideravelmente maiores e mais quentes que a Terra. Embora pareçam inóspitos (sem-vida) à primeira vista, esses plenetas têm uma grande possibilidade de abrigar vastos oceanos capazes de sustentar vida microbiana, de maneira semelhante a alguns ambientes extremos da Terra.



O que torna esses planetas ainda mais intrigantes é a sua "zona Cachinhos Dourados" muito mais ampla em comparação com planetas semelhantes à Terra, que também conta com essa "zona habitável". Isso significa que eles poderiam suportar vida mesmo estando fora da faixa considerada habitável para planetas do tipo terrestre.

Os Hyceanos são geralmente planetas com tamanhos que variam entre a Terra e Netuno, sendo frequentemente chamados de 'super Terras' ou 'mini-Netunos'. Alguns têm atmosferas ricas em hidrogênio, e a maioria deles possui dimensões que excedem em até 2,6 vezes o tamanho da Terra e temperaturas atmosféricas que chegam a quase 200 graus Celsius.

Recentemente, foi detectado o composto sulfureto de dimetilo (DMS) junto com gases portadores de carbono na atmosfera de um desses exoplanetas, o K2-18b . No entanto, a presença de DMS é uma molécula complexa que, na Terra, é produzida apenas pela vida, especialmente pelo fitoplâncton em ambientes marinhos.

A descoberta é emocionante, mas os cientistas enfatizam que são necessárias mais observações do Telescópio Espacial James Webb para confirmar a presença do DMS. Se confirmada, essa descoberta colocaria o K2-18b entre os planetas mais promissores onde pode existir vida alienígena , juntamente com Marte e as luas geladas de Júpiter e Saturno.

Além disso, K2-18b também possui grandes quantidades de dióxido de carbono e metano em sua atmosfera, o que pode sugerir que seja habitável ou possivelmente já habitado. No entanto, esses gases podem ser produzidos por processos inorgânicos, não sendo evidência definitiva de vida alienígena.

Agora, os pesquisadores estão ansiosos para explorar mais a fundo esse fascinante mundo Hyceano para procurar outros biomarcadores que poderiam confirmar a presença de vida em K2-18b.