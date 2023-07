Divulgação/CANADIAN MUSEUM OF NATURE Cientistas encontram fóssil de mamífero atacando dinossauro





Cientistas canadenses e chineses descobriram um fóssil que representa uma luta entre um mamífero e um dinossauro . Enquanto o mamífero se tratava de um repenomamus , o dinossauro em questão era um psittacosaurus .



A descoberta, que contou com análises conjuntas conduzidas por paleontólogos e mineralogistas, foi detalhada em um artigo publicado nesta terça-feira (18) na revista científica Nature.

O fóssil foi encontrado pelos especialistas na província de Liaoning, na China, em 2012, e os dois esqueletos estão quase completos. Estima-se que os animais foram soterrados por cinzas vulcânicas há cerca de 125 milhões de anos.





Estes vestígios dos animais ficaram inicialmente sob os cuidados do Dr. Gang Han, na China, até que chamaram atenção de Xiao-Chun Wu, paleontólogo do Museu Canadense de Natureza. Atualmente, o fóssil encontra-se no Museu da Escola Weihai Ziguang Shi Yan, no território chinês.

“Os dois animais estão travando um combate mortal, intimamente entrelaçados, e é uma das primeiras evidências a mostrar o comportamento predatório real de um mamífero em um dinossauro”, ressalta o Dr. Jordan Mallon, paleontólogo do Museu Canadense de Natureza e coautor da pesquisa.

O psitacossauro se trata de um dinossauro herbívoro e um dos primeiros com chifres que se teve conhecimento. Ele tem o tamanho semelhante ao de um cachorro grande e viveu na Ásia durante o Cretáceo Inferior, cerca de 125 a 105 milhões de anos atrás.

Já o repenomamus assemelha-se a um texugo, e se enquadrava como um dos maiores mamíferos do período Cretáceo. Mesmo assim, ele era bem menor do que o dinossauro com quem travou a batalha representada no fóssil.

"A coexistência desses dois animais não é novidade, mas o que é novo para a ciência por meio desse incrível fóssil é o comportamento predatório que ele mostra”, pontua Mallon.

Os estudos mostram que o dinossauro está deitado de bruços com os membros superiors dobrados, enquanto o mamífero está em cima da sua presa e segurando a mandíbula do psitacossauro . O Repenomamus também está mordendo as costelas do seu oponente.